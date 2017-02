Wechsel im Vorstand des Lions Clubs

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nach 20 Jahren als Sekretär des Lions Club Bernau hat Andreas Neue am Donnerstag den Staffelstab an Jörg Kreuztahler übergeben.

Andreas Neue gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Lions Bernau. "Wer besitzt, hat die Pflicht abzugeben" war das Motto, unter dem der Club 1996 gegründet wurde und dem er sich seit dem verpflichtet fühlt. Nach zwei Jahrzehnten im Dienst für die Nächsten müsse jetzt die junge Generation Verantwortung übernehmen, sagte der 56-Jährige.

Der neue Sekretär Jörg Kreuztahler ist IT Spezialist in der Immanuel Diakonie und wohnt in Zepernick. Seinem Vorschlag, den Herrenclub auch für Damen zu öffnen, folgten die Lions am Donnerstagabend einstimmig.

Vorhaben der Bernauer Lions in diesem Jahr sind unter anderem zwei Kinderfeste und das 21. Benefizkonzert in der Herz-Jesu-Kirche, zu dem die Bernauer Musikschule und das Orchester des Paulus Prätorius Gymnasiums engagiert werden sollen. Im Rahmen der Hundertjahrfeier von Lions International beteiligt sich der Club darüber hinaus an weltweiten Hilfsprojekten.