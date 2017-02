Kostenpunkt oder Besuchermagnet

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Entschieden sei noch nichts, sagt Amtdirektor Jörg Matthes. Die Diskussion um das Krafthaus in Niederfinow hat es nun sogar auf die Tagesordnung des Amtsausschusses am Donnerstagabend geschafft.

In den vergangenen Gemeindevertretersitzungen in Niederfinow ist immer wieder deutlich geäußert worden: Die Niederfinower Abgeordneten wollen für die Tourismusinformation am Schiffshebewerk nicht länger aufkommen und es deshalb an den Eigentümer, das Amt Britz-Chorin-Oderberg, zurückführen. Seit 2014 betreibt die Gemeinde das Gebäude. Niederfinows Bürgermeister Günther Gollner hatte zuletzt darüber informiert, dass die Gemeinde plant, den Vertrag mit dem Amt zum nächstmöglichen Termin zu kündigen.

Der früheste Austrittstermin ist laut Vertrag der 31. Dezember 2018. Um die Kündigungsfrist von 12 Monaten einzuhalten, müsste der Vertrag also zum Jahresende gekündigt werden. Dem wolle man nachkommen, hatte Günther Gollner mitgeteilt. Bislang sei aber nichts passiert, teilt Matthes nun den Mitgliedern des Amtsauschusses mit.

Immer wieder zweifelten die Gemeindevertreter Niederfinows an der Sinnhaftigkeit der Tourismusinformation. Schließlich bringe dessen Betrieb so gar keinen Gewinn, sondern koste nur. Jörg Matthes argumentiert nun mit dem Nutzen für die Besucher der Region: "Trotz geringer Betreuungszeiten können genauso viele Besucher akquiriert werden wie am Infopunkt in Biesenthal." Die laufenden Kosten würden sich mit 4000 Euro im Jahr eher gering halten, erklärt Jörg Matthes weiter. Diese Kosten trage die Gemeinde vollständig aus den Einnahmen des angrenzenden Parkplatzes, so Matthes. Und erhalte einen satten Überschuss, der für andere Aufgaben genutzt werden kann.

Allerdings darf das Krafthaus nicht anderweitig genutzt werden. Da der überwiegende Teil der Kosten für Baumaßnahmen am Krafthaus durch Fördermittel generiert worden war, unterliegt das Gebäude bis 2022 einer Zweckbindung. Somit muss es bis dahin als Touri-Info weiter betrieben werden. Auch wenn es an das Amt zurückgehen sollte.

Indes betont Holger Rütz von der Wählergruppe Aktiv für Niederfinow, dass das Krafthaus nur durch die Gemeinde betrieben wird, weil dies durch das Amt gesetzlich nicht gestattet ist.