Karl lernt ein Jahr in den USA

Von den Bewerbern kamen drei in die engere Wahl. Wichtig ist dem Friedersdorfer, dass Teilnehmer aus seinem Wahlkreis nicht mal nur so preisgünstig ein Auslandsjahr absolvieren. Vielmehr will er damit auch jugendliches Engagement fördern und belohnen. "Alle Drei hätten das Stipendium verdient", betonte der Abgeordnete. Deshalb wollte er auch nicht selbst entscheiden, wer es denn nun sein soll. Zur Wahl standen Anna-Marei Harnapp (15) aus Herzfelde, Jonas Biedermann (15) aus Schönwalde-Wandlitz sowie Karl Steinke (17) aus Libbenichen. Der Abgeordnete ließ, wie schon im Vorjahr, das Los entscheiden. Er bat die MOZ, als neutraler Beobachter das Ganze zu verfolgen. Ohnehin waren von allen drei Schülern die Mütter mit ins Wahlkreisbüro des Abgeordneten in der Breiten Straße gekommen. Von der Marwitz ist dorthin von seinem langjährigen Domizil im alten Pfarrhaus am Puschkinplatz Ende vergangenen Jahres umgezogen.

Für die drei Bewerber waren jeweils Stimmzettel mit ihren Namen gefertigt worden. Die Schüler falteten die Zettel jeder selbst zu einer Banderole mit einem Band. Dann kamen sie in eine mit einem Tuch abgedeckte Kiste, aus der von der Marwitz den Gewinner zog. Das war Karl Steinke. Der 17-Jährige strahlte. Mutter Ursula freute sich mit ihm, auch wenn sie mit Wehmut daran denkt, dass ihr Sohn für ein Jahr dann nicht zu Hause sein wird. "Es ist aber nun mal sein großer Wunsch, und ich gönne es ihm", sagte sie.

Anna-Marei wurde als Zweite und damit als "Reservistin" gezogen, sollte Karl aus irgendwelchen Gründen die Reise nicht antreten können. Das hofft der Libbenicher natürlich nicht. Er absolviert derzeit die 11. Klasse am Seelower Gymnasium, wird dann nach einem Jahr in die 12. Klasse wieder einsteigen und sein Abitur machen. Er mag besonders die naturwissenschaftlichen Fächer, ist Klassensprecher, wirkt in der Schülerkonferenz mit, ist politisch interessiert und sehr gespannt, wie sich die neuen politischen Entwicklungen in Amerika im Alltag bemerkbar machen.