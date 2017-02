Bestandsaufnahme im Kirchenkreis

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen von Bad Freienwalde bis Beeskow und von Strausberg bis Frankfurt stehen ab heute für zwei Wochen im Fokus der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. In Vorbereitung auf die sogenannte Generalvisitation hat der Kirchenkreis - der rund 43 000 Mitglieder zählt - bereits einen umfassenden Bericht über Arbeit und Leben in den rund 100 Gemeinden erstellt. Daran beteiligt waren neben dem Kreiskirchenrat auch die Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik, Krankenhausseelsorge, Diakonie und Bildungsarbeit bis hin zur Bauabteilung und Verwaltung. Der Bericht dient als Gesprächsgrundlage. Im Ergebnis wird die Kommission einen Bescheid verfassen. In diesem werden vor allem Hinweise und Empfehlungen zur weiteren Entwicklung des kirchlichen Lebens gegeben.

Offiziell eröffnet wird die Generalvisitation am Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Frankfurter Gertraudkirche, und zwar im Beisein des Generalsuperintendenten des Sprengels Görlitz, Martin Herche. Die Predigt hält der leitende Pfarrer des Kirchenkreises Frank Schürer-Behrmann. Neben dem Ausblick auf die Visitation steht dabei thematisch auch der Kirchentag im Reformationsjahr von 24. bis 28. Mai in Berlin und in Wittenberg im Fokus.

Weiterer Höhepunkt der Bestandsaufnahme wird der erste kirchenkreisweite Ältestentag am 18. Februar im Fürstenwalder Dom sein. Dann werden etwa 100 Mitglieder von Gemeindekirchenräten gemeinsam mit der Kommissionsdelegation sowie Referenten über das gottesdienstliche Leben beraten. Im Vordergrund steht die Frage: Wie, wie oft, wo, mit welchen Inhalten und mit welcher Musik sollen die Gottesdienste künftig gefeiert werden? Das Spannungsfeld reicht hier von traditionellen Formen über spirituelle Taizé-Gottesdienste, lebendige Kinder-, Jugend- und Familien-Gottesdienste, stille Andachten bis hin zu thematisch aktuellen politischen Formen.

Der Abschluss-Gottesdienst der Visitation findet am 26. Februar um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Seelow statt. In dem Rahmen werden auch verschiedene Verantwortliche auf kreiskirchlicher Ebene in ihre Dienste eingeführt. Die Predigt hält Regionalbischof Martin Herche.