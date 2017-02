Wappenbaum in der Werkstatt

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Rund ums Jahr haben die acht Mitarbeiter des Bauhofes viel in der Gemeinde in Sachen Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit zu tun. Gerade bringen sie außerdem den Wappenbaum vom Verdriesplatz wieder auf Vordermann.

In der Werkstatt: Der Gimpel vom Wappenbaum hat den wenigsten Schaden genommen. Am Holz muss Sebastian Schulze (l.) viel schleifen. Bauhofchef Sebastian Sommer berichtet, dass die Bänke des Kunstwerkes komplett ersetzt werden müssten © MOZ/Gerd Markert

Seit 1999 der Wappenbaum - vom Künstler Uwe Falkenhagen gestaltet - auf dem Verdriesplatz aufgestellt wurde, hat er ganz schön gelitten. Vergangene Woche bauten ihn die Mitarbeiter des Bauhofes sorgsam ab und brachten ihn in ihre Werkstatt. "Der Vogel ist aus Kupfer, dem hat die Zeit nichts antun können", sagt Bauhofleiter Sebastian Sommer, aber das Holz habe sehr gelitten. Zumal es falsch behandelt wurde. Das soll nun in Ordnung gebracht werden. Von Fachleuten. Denn die hat Sommer in seiner Mannschaft. Einen für fast jedes Gewerk, das beim vielfältigen Aufgabenbereich eines Bauhofes gebraucht wird. "Wir haben einen Zimmermann, Straßenbaufachmann, Kfz-Mechaniker, , Sanitärinstallateur, Maurer und eine Gärtnerin", zählt Sommer auf. So könne man schnell reagieren, und mit Provisorien müsse man sich nicht abfinden.

Die Aufträge, die von der Verwaltung kommen, reichen vom umgefahrenen Straßenschild, einen kippelnden Schreibtisch im Rathaus über die Zaunreparatur in der Kita, dem tropfenden Wasserhahn auf dem Friedhof bis zu Fahrbahnmarkierungen in Tempo-30-Zonen. Denn neben der Pflege des öffentlichen Grüns - das sind immerhin 72 000 Quadratmeter - sind auch kleinere Straßenschäden zu reparieren und im Winter vor den öffentlichen Gebäuden, an Kreuzungen und Übergängen für Sicherheit zu sorgen. "Wir werten auch die Videoüberwachung der Aufzüge am Bahnhof aus, und nachdem die Polizei die Täter gestellt hat (zu 95 Prozent), ermitteln wir die Kosten", sagt Sommer. Dafür habe man sich qualifiziert und auch für fachgerechte Spielplatzkontrollen wurden Lehrgänge absolviert.

Die Arbeit könnte leichter sein, wenn die Bürger selbst mehr auf Ordnung achten würden, wünscht man sich täglich im Bauhof. Immer dann, wenn jeden Monat ein Zehn-Kubikmeter-Container mit Müll gefüllt werden muss, den die Bauhofleute aus der Umgebung einsammeln. Vor Grundstücken und aus Anlagen wegräumen oder aus den Papierkörben holen, die ja eigentlich nicht für Babywindeln und Katzenstreu gedacht sind.

In der Bauhofmannschaft arbeiten neben den drei aktiven Mitgliedern auch drei Helfer der Feuerwehr. Und wenn etwas passiert, sind sie unter denen, die - wie in dieser Woche beim Unfall auf der Autobahn - mit rausfahren, um hinterher wieder aufzuräumen und die Feuerwehr zurück in die Einsatzbereitschaft zu versetzen. Und zwischendurch wird weiter am Wappenbaum gearbeitet. Der soll im Frühling wieder am alten Platz stehen.

Hinweise für Bauhof: Gemeindeseite im Internet, maerker"