305 Linden erhalten kühnen Rundschnitt

Es wird wohl einige Tage dauern, bis Einwohner und andere Ortskundige sich an den neuen Anblick gewöhnen werden. Beängstigend kahl sehen die Bäume nach dem jüngsten Motorsägenschnitt aus. Die Schönwalder Hauptstraße verliert damit etwas von ihrer Würde, die die einhundert Jahre alten Linden mit ihren ausladenden Ästen der heute L 100 genannten Straße bislang gaben. "Die Linden werden auf Kopf geschnitten, das wirkt anfangs immer etwas radikal, verwächst sich aber sofort mit dem Austreiben neuer Zweige und der Blätter", beruhigt Torsten Marks, Chef der gleichnamigen Garten- und Landschaftspflegefirma aus Wandlitz.

Unproblematisch sei der Schnitt auch für die Vögel, die Jahr für Jahr in den Bäumen brüten. "Sie brüten sofort in den Blättern, da wird es keine Verluste geben", versichert Marks. Ebenfalls vor Ort ist Heiko Schult, der als Wandlitzer Baumsachverständiger Tag für Tag den Zustand von Bäumen einschätzt, Vorgaben für Pflegearbeiten macht oder Bürgeranträge bearbeitet. "Wir waren in Schönwalde letztmalig 2008 aktiv. Die Bäume haben seitdem kräftige Äste ausgetrieben. Werden diese nicht eingekürzt, könnten sie brechen und dabei Menschen oder Sachwerte zu Schaden kommen."

Es ist die so genannte Verkehrssicherungspflicht, die die Gemeinde zwingt, ihr Grün zu pflegen. 600 Bäume wurden im vergangenen Jahr im Auftrag der Verwaltung gepflegt, in diesem Jahr wurden die Bäume in Schönwalde und Stolzenhagen als Schwerpunkt festgelegt. Bei den Anwohnern kommen die Pflegearbeiten unterschiedlich an, wie zu hören ist. "Gerade hat sich ein Einwohner beschwert, nach dem Beschnitt würde mehr Sonne in seine Zimmer scheinen. Das wäre für die historischen Möbel schädlich", berichtet Anke Müller vom Ordnungsamt. Ganz anders ist das Problem bei einem anderen Schönwalder gelagert. Er ist Besitzer eines Pkw, der vor dem Haus parkt und über ein Jahr lang nicht bewegt wurde. "Die Bremsen sind fest, wir können den Wagen nicht einmal schieben", erklärt Marks den Fall. Sein Problem: Wenn seine Mitarbeiter die Bäume schneiden, kann trotz aller Vorsicht auch einmal ein Ast zur Erde fallen. Natürlich sollen Sachschäden vermieden werden, daher werden Anwohner im Bedarfsfall gebeten, zur Seite zu fahren.

Sehr gut kommt im Ort die Entscheidung an, das Geäst sofort abzufahren. Offenbar bereitete in der Vergangenheit der Anblick der Astwerkes vielen Bürgern Probleme, sodass es immer zu Beschwerden kam. Davon, so Schult, ist aktuell nichts zu hören. In Stolzenhagen übrigens steht demnächst die Siedlung West mit Kronenpflege und Baumkopfschnitten im Fokus.