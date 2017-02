Frauen aus der Isolation geholt

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts: Asylbewerberinnen waren bislang für die Angebote der Willkommens-Initiative Zehdenick nur schwer zu erreichen, insbesondere wenn sie wenig am öffentlichen Leben in der Stadt teilgenommen haben. Seit dem 5. Januar gibt es spezielle Sprachkurse für Frauen.

Integration über Sprache: Karl-Ernst Brehmer (hinten links) und Roland Kurze (hinten rechts) haben die in Zehdenick lebenden Asylbewerberinnen für die Mitarbeit in den Kursen gewinnen können.

Die Idee dazu hatten Karl-Ernst Brehmer und Roland Kurze von der Willkommens-Initiative. Sie machten sich für Deutschkurse speziell für Frauen stark, organisierten geeignete Unterrichtsräume und Lehrkräfte. Auch die Ehemänner, die nun zweimal wöchentlich in den späten Nachmittagsstunden auf ihre Frauen verzichten und sich um die Kinder kümmern müssen, mussten überzeugt werden. Die wöchentlichen Treffen der Willkommens-Initiative mit den in Zehdenick lebenden Asylbewerbern wurden genutzt, um für die Sprachkurse zu werben. Mit Erfolg.

Zwei Kurse wurden eingerichtet mit insgesamt rund 20 Frauen. Ein Alphabetisierungskurs für Frauen, die weder schreiben noch lesen können. Und einen Fortgeschrittenenkurs. Von vornherein war den Initiatoren aber auch klar: Einmal die Woche ist zu wenig, um den Frauen die deutsche Sprache zu vermitteln. "Zweimal wöchentlich ist das Minimum", gab Karl-Ernst Brehmer die Richtung vor. Um wohnortnahe Unterrichtsräume kümmerte sich Roland Kurze. Es lag nahe, die Exin-Oberschule zu nutzen, weil die meisten Asylbewerber in Zehdenick-Süd wohnen und die Stadt zudem der Schulträger ist. Mit Vivien Wysujack, Deutschlehrerin am Strittmatter-Gymnasium Gransee, Heike Thomas, Volkshochschul-Dozentin aus Klein-Mutz, sowie der studierten Germanistin und Lektorin Marianne Evrad konnten Brehmer und Kurze drei professionelle Deutschlehrerinnen für das Sprachprojekt gewinnen, die dieses auch noch ehrenamtlich unterstützen. Am Ende soll die erfolgreiche Teilnahme am Sprachkurs für ein Zertifikat reichen. Bis zum 25. Mai dauert der Kurs, wobei die Initiatoren auf einen sehr strukturierten Unterricht großen Wert legen. Insgesamt kommen 100 Stunden Unterricht zusammen. Vor allem Syrer und Afghanen konnten für die Sprachkurse begeistert werden, während die Eriträer, die zahlenmäßig die drittgrößte Gruppe der Asylbewerber in Zehdenick ausmachen, anfänglich nur schwer zu überzeugen waren. Nun haben doch zwei Frauen aus dem afrikanischen Staat den Weg in die Sprachkurse gefunden.

"Dieses Projekt bringt uns in der Integration voran", ist Karl-Ernst Brehmer überzeugt. Als Mitglied des Kompetenzteams "Bildung" auf Ebene des Landkreises Oberhavel weiß der 74-jährige, pensionierte Lehrer, wovon er spricht. "Sprache ist elementar, aber nicht das Wichtigste. Größter Schlüssel für die Integration bleibt die Arbeit", ist er überzeugt. Dass er da mit seiner Erfahrung als Lehrer helfen kann, befriedigt ihn. Vor Weihnachten kam die Anfrage der Schuhmanufaktur Trippen, ob er vier junge Afghanen, die Geschäftsführer Michael Oehler aufgrund ihrer beruflichen Vorkenntnisse in der Schuhherstellung eingestellt hatte, unterrichten könnten. Neben allgemeinen Deutschkenntnissen gehe es um die berufsspezifische Sprachausbildung. "Da habe ich sofort zugesagt", so Brehmer. Wenn die jungen Schuhfertiger um 15 Uhr Feierabend haben, beginnt der Unterricht wenig später im Seminarraum des Unternehmens. Einbezogen in den Deutschunterricht werden auch die Frauen der Flüchtlinge, auch wenn über das Asylgesuch der Afghanen bislang noch nicht entschieden worden sei. Die Verfahren dürften aber zu ihren Gunsten ausgehen.