Stadtfest kleiner, aber feiner

Angermünde (MOZ) Auch in diesem Jahr wird es wieder die Uckermärkischen Festtage mit eingebettetem Uckermärkischen Blasmusikwettbewerb geben. Sie finden am 30. Juni und 1. Juli in Angermünde statt. Allerdings engagiert sich die Stadt künftig stärker als in den Vorjahren.

Blasmusik im Herzen der Stadt: Auch bei den diesjährigen Uckermärkischen Festtagen wird es sie wieder geben. Aber das Fest soll an Niveau gewinnen. Die Stadt unterstützt den Förderverein dabei in Zukunft stärker. © MOZ/Oliver Voigt

Der Förderverein Uckermärkische Blasmusiktage, dessen Mitglieder das Fest seit vielen Jahren ehrenamtlich organisieren, freut sich über diese Unterstützung, wie der Vorsitzende John Mai sagt. Und er ist froh, dass auch Bürgermeister Frederic Bewer mit an Bord ist. "Das Fest hatte im vergangenen Jahr kein gutes Niveau. Wir hatten Zelte und Musik, weitere Veranstalter und Aussteller fehlten. Das Fest wird künftig etwas kleiner ausfallen, dafür aber wieder an Niveau gewinnen", versichert er. Das neue Konzept wurde in dieser Woche in der Mitgliederversammlung des Fördervereins vorgestellt.

Ganz wichtig ist dabei die personelle Verstärkung. Die Stadt Angermünde stellt künftig eine Koordinatorin zur Verfügung. "Damit wird das Fest der Stadt auch wirklich zum Stadtfest", so John Mai. "Der Verein steht ihr mit seinem ganzen Wissen, mit seinem Know-how und mit seinen Leuten zur Seite. Wir freuen uns über die Entlastung, zum Beispiel bei den vielen nötigen Antragstellungen. Es hing sehr viel Arbeit an der Organisation. Die meisten Vereinsmitglieder sind berufstätig."

Den Blasmusikwettbewerb des Landesblasmusikverbandes wird es auch weiterhin im Franziskaner-Kloster geben. Die Teilnehmer werden sich wie in den Vorjahren auch im Hohen Steinweg und in der Rosenstraße präsentieren. Allerdings wird es in diesem Jahr in der Rosenstraße eine Bühne weniger geben. Dafür soll der Hohe Steinweg auf der ganzen Länge genutzt werden. Hier soll es viel zu sehen geben, zum Beispiel Oldtimer", meint der Fördervereinsvorsitzende. Auch der Staffellauf der Angermünder Schulen soll künftig im Rahmen des Stadtfestes hier stattfinden. "Vielleicht gelingt es mal, die Vereine der Stadt an einen Tisch zu bringen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen", wünschen sich John Mai und seine Mitstreiter.

Der Förderverein Uckermärkische Blasmusiktage ist gerade dabei, Angebote für das Programm des Stadtfestes einzuholen. Er hat im Laufe der Jahrzehnte damit Erfahrungen gesammelt. Anschließend wird gemeinsam mit der Stadtverwaltung geschaut, was die Finanzen hergeben. Zu hohe Erwartungen solle man, was die Künstler betrifft, allerdings nicht haben. "Die Programme werden immer teurer. Eine Stadt wie Angermünde kann sich gar nicht leisten, dafür 8000 bis 10000 Euro auszugeben", erklärt John Mai. Nebenkosten, unter anderem für Übernachtungen, die keiner sieht, würden die Kosten in die Höhe treiben. Neben den Künstlern kümmert man sich jetzt auch schon um die verschiedenen Versorger und Aussteller.

Der Förderverein Uckermärkische Blasmusiktage wird trotz der städtischen Unterstützung noch genügend Arbeit haben. Die Vorbereitungen für die Jugendweihefeiern in Angermünde im Mai laufen bereits. Auch der Tanz in den Mai und der Radlerfrühling am 1. Mai werden vom Verein wieder organisiert.

Außerdem gibt es in diesem Jahr noch einen weiteren kulturellen Höhepunkt. "Auf vielfachen Wunsch von Angermündern organisieren wir eine Schuppenparty in Anlehnung an die Tanzveranstaltungen in den 70er- und 80er-Jahren", verrät John Mai. Die Absprachen dafür müssen noch getroffen werden. Die Schuppenparty soll am 3. Juni im Kaisergarten stattfinden. Alles soll wie früher sein: Gespielt wird 30 Prozent West- und 70 Prozent Ostmusik, das Bier gibt es für einen Euro. Dazu gibt es Soljanka und Bockwurst mit Schrippe zum kleinen Preis. Auf den Getränkekarten stehen Cocktails von damals wie "Grüne Wiese" & Co.