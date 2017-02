Lebensretter am Telefon

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sie behalten den Überblick, wo andere ihn verloren haben. Wenn jemand den Notruf wählt, sind sie die Ersten, die helfen. Die Mitarbeiter der Integrierten Regionalleitstelle Nord/Ost (IRLS) in Eberswalde retten ein Leben manchmal schon am Telefon. Ein Einblick.

Alles im Blick: Die Koordination von Rettungswagen und Feuerwehr regelt Thomas Morell in der Regionalleitstelle Nord/Ost mit moderner Technik. Auf fünf Bildschirmen kann er alle notwendigen Schritte einleiten - und das innerhalb weniger Minuten. Der in de © MOZ/Thomas Burckhardt

"Rettungsdienst und Feuerwehr, wo befindet sich der Einsatzort?", fragt Thomas Morell. Er fragt das deutlich und bestimmt, aber in Seelenruhe. Hektik wäre in seiner Position auch fehl am Platz. Am Telefon ist eine Pflegerin aus einem Heim in Eberswalde. Eine ältere Dame hat einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und benötigt einen Rettungsdienst. Name des Anrufers, Name und Alter des Patienten, Symptome: Thomas Morells Fragen kommen routiniert und bei jedem Anrufer in der gleichen Reihenfolge. Er notiert alles in einer Suchmaske.

Sobald er die richtige Adresse hat, erscheint der Ort auf einer Karte. Morell arbeitet an fünf Bildschirmen, um alle nötigen Infos im Blick zu haben. Dank Headset hat er die Hände frei. Das System zeigt ihm die nächsten verfügbaren Rettungswagen in der Nähe der angegebenen Adresse. Er setzt den Notruf ab - das alles in nur wenigen Minuten.

Der 52-jährige Rettungsassistent arbeitet in der Regionalleitstelle Nord/Ost in Eberswalde und beginnt gerade seinen Dienst, die Nachmittagsschicht - eine von drei des 24-Stunden-Dienstes. Mit ihm beginnen drei weitere Disponenten an je einem Computerplatz ihre Arbeit. Zu Schichtbeginn teilt der Lagedienstführer jedem Mitarbeiter einen der drei Landkreise zu, für die die Leitstelle zuständig ist (Barnim, Uckermark, Oberhavel). Marcel Haupt ist so ein Lagedienstführer. Der 38-Jährige arbeitet seit fast zwölf Jahren in der Regionalleitstelle. Er sagt: "Man muss sich mit diesem Job identifizieren können." Wenn nötig, ist es die Aufgabe der Männer und Frauen Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Technisches Hilfswerk und Notfallseelsorger zu koordinieren und an den Einsatzort zu lotsen.

Nicht immer seien die Anrufe einfach zu bewältigen. So gebe es immer wieder Situationen, in denen die Disponenten am Telefon eine Reanimation anleiten müssen. Dann werde die Dramatik einer Gefahrenlage auch in der Leitstelle spürbar. Besonders wichtig: den Anrufer beruhigen und klare Anweisungen geben. "Stressresistenz ist das A und O in diesem Beruf", sagt Marcel Haupt. Darauf vorbereitet zu sein, ist deshalb ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Alle Disponenten verfügen über eine Doppelausbildung zum Rettungsassistenten und Gruppenführer bei der Berufsfeuerwehr.

Thomas Morell ist seit zwei Jahren dabei. "Man geht noch immer mit einer Grundnervosität an die Arbeit", sagt er. Sobald ein Notruf eingeht, blinkt ein rotes Licht auf dem Monitor, der vor ihm in den Tisch eingelassen ist. Und wie immer fragt er zu allererst nach dem Ort. "Man glaubt gar nicht, wie viele nicht wissen, wo genau sie sind", sagt Morell. Das zu ermitteln, koste häufig Zeit. "Inzwischen können wir uns auch Standorte per Whats-app schicken lassen", sagt er.

Damit das überhaupt möglich ist, ist einwandfrei funktionierende Technik notwendig. Dafür beschäftigt die Leitstelle insgesamt vier Techniker. Immerhin deckt die Einsatzleitstelle ein Gebiet von mehr als 6000 Quadratkilometern ab.

Der Eberswalder Standort ist einer von fünf im Land Brandenburg. Im Jahr 2016 sind dort 186 844 Anrufe entgegengenommen worden. Daraus sind 107 000 Einsätze eingeleitet worden. Für die insgesamt 30 Mitarbeiter heißt das, dass sie im Durchschnitt über 500 Telefonate am Tag annehmen. Bei 63 Prozent der Einsätze wird der Rettungsdienst benötigt. Meist handelt es sich um Herzinfarkte, Schlaganfälle oder häusliche Unfälle, sagt Marcel Haupt. Naturkatastrophen sind eher selten dabei. Je nach Jahreszeit kommen Sturm und Wetterschäden dazu.

Damit Rettungsdienst und Feuerwehr in solchen Fällen überhaupt arbeiten können, schaffen Menschen wie Thomas Morell und Marcel Haupt die Voraussetzungen. Durch ihre Anleitung und Koordination kommt Hilfe dahin, wo sie gebraucht wird. Lebensrettung beginnt also bereits in der Notrufzentrale.