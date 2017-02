Pendler nehmen es gelassen

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist ein kalter Freitagmorgen, um 7 Uhr. Die Anzeige am Bahnhof in Bernau zeigt, dass der Regionalexpress 3 nach Berlin Hauptbahnhof fünf Minuten Verspätung hat. Doch wer den Zug in diese Richtung nimmt, braucht sowieso schon mehr als doppelt so lange als noch vor zwei Tagen. Denn zwischen Blankenburg und Karow wird seit 9. Februar gebaut, der RE 3 wird über Lichtenberg umgeleitet.

Heidi Schmidt lässt sich davon nicht beirren. Sie steht unter einem der Glasdächer auf Bahnsteig 4 und wartet auf ihren Zug, eine Strickmütze hält sie warm. "Im Moment ist die Umleitung noch nicht schlimm. Es hat eher Vorteile, da der Zug in Lichtenberg hält. Dadurch bin ich ein paar Minuten früher auf Arbeit", erzählt sie. Die Bernauerin arbeitet in einem Dienstleistungsunternehmen in der Energiewirtschaft, mit Sitz in der Frankfurter Allee in Berlin. Im März zieht die Firma allerdings um, in die Nähe vom Gesundbrunnen. "Da bringt der Regionalexpress dann nichts mehr."

Ähnlich entspannt ist Steven Damrich aus Bernau. "Das hat gar keine Konsequenzen. Für mich ist das sogar besser, denn ich bin etwas früher auf Arbeit", erzählt der 24-Jährige. Momentan fährt er mit dem RE 3 bis Lichtenberg und dann über Ostkreuz bis zur Sonnenallee. Dadurch kommt er zehn Minuten eher auf der Arbeit an als sonst.

Auch andere Fahrgäste sehen die guten Seiten an der Umleitung: "Da ich sowieso in Richtung Lichtenberg fahre, ist mir das relativ egal", merkt etwa Philipp Thiere an. "Tendenziell ist das sogar positiv, denn ich habe jede halbe Stunde eine Bahn, die hier her fährt", sagt er, kurz bevor er in Lichtenberg aussteigt. Eine 30-jährige Bernauerin, die ihren Namen nicht sagen möchte, erzählt: "Ich habe um 15 Uhr Feierabend und muss normalerweise immer eine Stunde warten." Während der Bauarbeiten fahre der Zug aber schon um 15.30 Uhr von Lichtenberg zurück nach Bernau, sagt die Einzelhandelskauffrau.

Etienne Hinke gehört ebenfalls zu denjenigen, für die die Bauarbeiten Vorteile mit sich bringen. Er wohnt in Lichtenberg, der Zug um kurz nach sieben bringt ihn nach einer Nachtschicht im Krankenhaus Bernau zurück nach Berlin. "Ich bin eine viertel Stunde früher zu Hause", freut sich der junge Mann.

Für andere hingegen bedeuten die Bauarbeiten eine längere Fahrzeit: "Man ist am Tag eine Stunde länger unterwegs. Eine halbe Stunde morgens und eine halbe Stunde abends", sagt eine Eberswalderin im Zug. Sie und ihre Bekannten schütteln über die Umleitung zwar den Kopf, nehmen es aber mit Humor: "Das soll ein Jahr gehen, voraussichtlich. Es kann ja auch länger dauern, wenn es wie beim BER ist", sagt eine von ihnen lachend.

Der zusätzliche Halt in Lichtenberg ist für die Gruppe ein Umweg. Eigentlich fangen sie um 8 Uhr an zu arbeiten. Momentan kommen sie aber erst um etwa 8.20 Uhr an. "Da braucht man gute Chefs, die da mitspielen. Meiner akzeptiert das", sagt Petra Fahrak. Uwe Adomeit fände freies Fahren als Wiedergutmachung angemessen: "Früher hat es einen Monat Entschädigung gegeben, da musste man nicht bezahlen. Aber das macht die Bahn nicht mehr", stellt er fest.

Jörg Fiebig ist an diesem Freitagmorgen etwa 25 Minuten eher von zu Hause los gegangen. Er kommt auch aus Eberswalde und fährt mit dem RE3 bis Gesundbrunnen, zur Arbeit im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Er nimmt es gelassen: "Es dauert länger, hat aber sonst keine negativen Auswirkungen. Hin kommen wir", sagt er und lächelt.

Zwischen Blankenburg und Karow wird bis 1. April 2018 ein 3,1 Kilometer langer Abschnitt um ein zweites Fernbahngleis erweitert. Die Züge des RE3 werden deshalb über Berlin-Lichtenberg umgeleitet, brauchen bis zu 25 Minuten länger und haben veränderte Abfahrtszeiten.

Weitere Informationen unter www.bahn.de