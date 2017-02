Eine Nummer nur für den Notfall

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Viel Geld steckt der Landkreis zurzeit in den Aus- und Neubau von Rettungswachen. Denn die Einsatzzahlen gehen in Zeiten des demografischen Wandels nach oben. Kreistagspolitiker klagen, dass zu oft der Rettungsdienst gerufen wird, wenn eigentlich der Hausarzt reichen würde. Aber wann ruft man eigentlich wen an?

Aus Anlass des heutigen "Europäischen Tages des Notrufes 112" haben wir den Leiter des Rettungsdienstes Oberhavel, Torsten Reinhold, gefragt. Der Notarzt weiß, dass die Antwort für Patienten nicht einfach zu finden ist. Auch er rückt deshalb mit seinen Notfall- und Rettungssanitätern immer wieder zu sogenannten Bagatellfällen aus, für die der Rettungsdienst eigentlich gar nicht zuständig ist.

Reinhold erklärt: "Grundsätzlich sind wir bei lebensbedrohlich Situationen zu rufen, also bei starken Schmerzen in der Brust, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, beim Verdacht auf Schlaganfall, bei Atemnot und bei schweren Unfällen." Für alle anderen Krankheitsbilder sind rund um die Uhr die niedergelassenen Ärzte zuständig. Das Problem: "Kaum sind die Hausarztpraxen geschlossen, gehen bei uns die Einsatzzahlen nach oben."

Deshalb sei es wichtig, nicht nur den Notruf 112 zu kennen, sondern auch die Nummer 116 117. Dort erreichen Patienten den Kassenärztlichen Notdienst. "Den ruft man bei Symptomen an, bei denen man in der Woche und tagsüber auch einfach zum Arzt und nicht in die Rettungsstelle gehen würde - bei starkem Fieber zum Beispiel." Natürlich können auch die Notärzte bei weniger dramatischen Symptomen helfen. "Im Ernstfall stehen wir dann aber einem Patienten nicht rechtzeitig zur Verfügung, der wirklich in Gefahr ist."

Drei Notärzte stehen pro Schicht im Landkreis bereit, je einer in Oranienburg, Hennigsdorf und Velten. Von den jeweiligen Rettungsstellen eilen sie innerhalb von 15 Minuten zum Einsatzort. Geht ein Notruf ein und alle Notärzte sind gerade im Einsatz, wird ein Hubschrauber angefordert, der einen Kollegen aus Angermünde einfliegt. "Von dort braucht der Helikopter 16 Minuten bis nach Oranienburg. Das reicht, wenn die Rettungssanitäter die Hilfsfrist von einer Viertelstunde einhalten." Torsten Reinhold hält die Luftbereitschaft für einen Gewinn. "Dafür ist am Bodenpersonal nicht gespart worden", weist er Vermutungen zurück, die nach Hubschraubereinsätzen vor allem in den sozialen Netzwerken immer wieder vorgetragen werden. "Früher war auch nur jeweils ein Notarzt pro Klinik im Einsatz. Wenn die nicht reichten, wurden Kollegen aus den Nachbarkreisen angefordert. Sie haben damals mit dem Auto aber länger gebraucht."

Problematisch ist, dass sich die Einsätze über den Landkreis sehr ungleich verteilen. Drei Viertel bis vier Fünftel der Notrufe kommen aus dem Süden Oberhavels. Und es werden mehr. "Die Zahl der Rettungswagen-Einsätze ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen, die der Notärzte leicht. Das einzige, was weniger wird, ist der normale Krankentransport", sagt Reinhold.

Mehr als 34 000 Notrufe gab es vergangenes Jahr in Oberhavel. Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes führt den Zuwachs auf die älter werdende Bevölkerung zurück. Am häufigsten werden die Retter wegen Herz-Kreislauf-Problemen, mutmaßlichen Schlaganfällen und bei akuten Atemwegsproblemen gerufen.

Um die gesetzliche Hilfsfrist von 15 Minuten einhalten zu können, hatte der Kreistag im vergangenen Jahr beschlossen, neue Rettungswachen zu bauen, bestehende zu erweitern oder an verkehrsgünstigere Standorte zu verlegen.

Schwierig aber bleibt, Personal zu finden. "Auch wir merken, dass Fachkräfte knapper werden. Bei Ärzten ist das ein allgemeines Problem", sagt der Rettungsdienstchef. Um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten, werden auch Notärzte aus anderen Kliniken tageweise in Oberhavel beschäftigt. Notfall- und Rettungssanitäter bildet das kreiseigene Unternehmen selbst aus. Zurzeit beschäftigt der Rettungdienst neun Azubis. "Wir sind aber ausreichend ausgestattet, um jedem zu helfen, der Hilfe benötigt."