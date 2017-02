Europas Elite in Seelow zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Noch herrscht Ruhe auf der Rennstrecke des MC Seelow. Doch der Verein bereitet hinter den Kulissen längst eines der größten Sportereignisse in Brandenburg vor. Am 27. und 28. Mai ist zum 45. Mal die europäische Autocross-Elite zu Gast.

Jüngst wurde beim MC Seelow ein neuer Vorstand gewählt und auch ein Rückblick auf 55 Jahre gegeben. In seinem Rechenschaftsbericht legte der alte und neue Vereinschef, Rudi Kulicke, einige Zahlen vor. Ende 2016 hatten der MC demnach 93 Mitglieder, davon 17 Kinder und Jugendliche in der Sektion Kartsport. 75 Mitglieder des Vereins sind gleichzeitig ADAC Mitglieder - ein Anteil von gut 80 Prozent. Der Mitgliederstand sei in den letzten Jahren annähernd konstant geblieben, so Kulicke.

Verstärktes Augenmerk liegt weiterhin auf der Nachwuchssuche. "Wir haben dazu die Sektionen Kart und Autocross." Eine besondere Ehrung gab es für Richard Schenk, der anlässlich seines 80. Geburtstages zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Natürlich ging Rudi Kulicke auf den Höhepunkt des Jahres 2016 ein, den 44. Internationalen ADAC Autocross. "Wir hatten gegenüber 2015 eine Steigerung bei den Teilnehmern zu verzeichnen. Bei 105 Nennungen wurden letztendlich 95 Starter aus 17 Ländern zur Auftaktveranstaltung der Europameisterschaft zugelassen."

Weiter gab es einen Ausblick auf das Sportjahr 2017, in dem der EM-Autocrosss in Seelow wieder der absolute Höhepunkt sein wird. Bei dem wird es erneut technische Verbesserungen an der Strecke geben. Schon im Vorjahr wurde begonnen, die sogenannten Versorgungscontainerim Zielbereich untereinander zu verkabeln. Dazu wurden fast 100 Meter Kabelgraben geschachtet und über 100 Meter Stromkabel sowie 150 Meter Datenleitung verlegt. Die Arbeiten würden Vorbereitung und Durchführung kommender Veranstaltungen sehr erleichtern. Kulicke dankte in diesem Zusammenhang Rainer Lehmann, Mirko Bittelmann, Guido Mickeley, Jens Drescher und Marko Winter.

Vor den Läufen im Mai soll nun noch die Lücke zwischen Stadtkurve und Turm geschlossen werden. Danach werde es permanent Strom bis in diesen Bereich geben, erläutert der MC-Chef. Weiter gearbeitet werde auch an der Bewässerung. Staubentwicklung sei fast immer ein Thema bei den Rennen. Man wolle sie verringern, so Kulicke.

Wirft denn das Rennen Ende Mai schon seine Schatten voraus? "Von den Teams gibt es noch keine Signale. Wahrscheinlich haben die derzeit ganz andere Sorgen. Sie müssen sich mit technischen Details beschäftigen und werden an ihren Fahrzeugen tüfteln und schrauben." Kulicke berichtet aber, dass es schon Anfragen von Vip-Gästen gibt. "Die wollen den Termin auf keinen Fall verpassen und sich auch schon Plätze reservieren", freut sich Kulicke. Derzeit müssten organisatorische Dinge erledigt werden.

In einem Rankings der FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Observers aus Österreich konnte der MC Seelow im vergangenen Jahr einen sehr guten siebten Platz einnehmen. "Auch von den Teilnehmern haben wir mit unserer Rennstrecke, Organisation und dem Gesamtablauf viel positive Resonanz bekommen. Wir nehmen die damit verbundene Verpflichtung sehr ernst."

Kulicke ist derzeit dabei, das Unterlagenpaket für den Mai 2017 an die FIA und den Deutschen Motorsportbund (DMSB) zu schicken. "Die Strecke wird neu beschrieben und der Zeitplan detailliert erstellt. Wir werden auch in diesem Jahr wieder vier Fahrzeugklassen an den Start bringen", kündigt Kulicke an. Wie gewohnt würden Tourenwagen, Junior-Buggys, Buggys bis 1600 Kubikzentimeter und die "Königsklasse", die Super Buggys, an den Start gehen.

Einen erweiterten Service will der MC Seelow mit einer neuen Internetpräsenz bieten. Sie soll in den nächsten Wochen freigeschaltet werden. Zusätzlich hat der Verein eine Seite im Netzwerk Facebook erstellt.

Für die Europameisterschaftsveranstaltung sucht der Verein übrigens noch Helfer rund um die Rennen. Sie sind stets ganz nah am Geschehen. "Unser Organisationsteam sitzt in den nächsten Wochen sehr oft zusammen und wird auch über solche Dinge reden", sagt Kulicke. Der Vereinschef hofft auf gutes Wetter und dementsprechend große Zuschauerresonanz.

Schließlich birgt eine solche Veranstaltung auch ein hohes finanzielles Risiko. Allein die Siegerehrungen seien mit rund 12 000 Euro veranschlagt. "Das liegt daran, dass wir auch den Platzierten ein Preisgeld zukommen lassen", erklärt Kulicke.

Bei aller Euphorie um den Spitzensport will Kulicke die Nachwuchsarbeit im Verein nicht vergessen. Höhepunkte werden nach seinen Angaben die Läufe zur ADAC-Landesmeisterschaft im Kartslalom sein. Der 78. ADAC-Kartslalom wird übrigens am 25. Juni in Seelow gestartet. Überdies wird der MC Seelow am 17. September das Finale der Norddeutschen Kartslalommeisterschaften ausrichten.