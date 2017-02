Auf der Suche nach der Ursache

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Seit Jahren steigt die Zahl der Unfälle auf den brandenburgischen Straßen - 2016 krachte es mehr als 82000 Mal. Doch nicht in jedem Fall lässt sich die Schuldfrage von der Polizei klären, zumal jeder fünfte Autofahrer die Flucht ergreift. Dann werden Experten beauftragt, die das Geschehen rekonstruieren.

Wenn Max Spittel seine Arbeit beginnt, dann beugt er sich zuerst über Fotos von demolierten Karossen und versucht sich in einen Unfall hineinzudenken. Auf Spuren und andere Beweismittel kann er nicht immer bauen: Die Autos sind verschrottet, die Leitplanken repariert, Zeugen nicht mehr auffindbar, die betroffenen Autofahrer erzählen nicht die Wahrheit. Gerichte oder Staatsanwälte wollen dennoch von ihm wissen: Wie kam es zu dem Crash?

"Es ist mitunter eine Puzzlearbeit", sagt der öffentlich bestellte Sachverständige. "Aber letztendlich geht es um Winkel und Kräfte, um physikalische Grundprinzipien." Der 34-Jährige hat an der Technischen Universität Berlin ein Studium für Fahrzeugtechnik absolviert. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit Kollisionen, an denen Radfahrer beteiligt waren. Wir können anhand von Berechnungen sehr viel herleiten, meint er.

Dabei stehen den Experten immer größere technische Möglichkeiten zur Verfügung. Manche Gutachter setzen bereits auf Scanner, um dreidimensionale Aufnahmen der beschädigten Fahrzeuge zu erhalten, oder sie setzen Drohnen ein, um kaum sichtbare Bremsspuren aus der Vogelperspektive zu dokumentieren. "Ob sich diese Investitionen lohnen, ist die andere Frage", meint Spittel.

Er kann auch aus kleinen Dellen, Kratzern oder Farbpartikeln das tatsächliche Geschehen rekonstruieren und auch die entscheidende Frage klären, ob jemand gerast ist. Um alles anschaulicher wirken zu lassen, nutzt er Computermodelle. "Wir erkennen alle Schäden, auch solche, die schon Jahre zurückliegen", sagt er. Dies sei für Zivilprozesse wichtig: Reparaturansprüche können somit auf ein normales Maß reduziert werden.

Doch mit Versicherungen oder privaten Auftraggebern hat der Experte, der in Paulinenaue (Havelland) mit seinem Vater ein Ingenieurbüro betreibt, nur wenig zu tun. In 99 Prozent der Fälle wird er von Justiz oder Polizei beauftragt. "Das hat für mich auch den Vorteil, dass alles reibungslos abläuft", sagt er. "Privatleute erwarten häufig ein Wunschgutachten."

Auch Thomas Müller ist ein Experte für Unfallanalysen. Der in Heinersbrück (Spree-Neiße) tätige Gutachter wird immer wieder mit spektakulären Fällen beauftragt: So war er mit einer Massenkarambolage befasst, die von freilaufenden Kühen auf einer Autobahn verursacht wurde. Aber auch die Ursache von schweren Lkw-Unfällen hat der 49-Jährige aufgeklärt.

In Strafverfahren dürfe er eigene Ermittlungen anstellen, verdeutlicht Müller. "Dann habe ich mehr Möglichkeiten, kann Zeugen befragen und auf Beweismaterial zurückgreifen." In Zivilverfahren, wenn erbittert um Geld gestritten wird, kann er zwar Ortstermine mit allen Beteiligten organisieren, um seine Rekonstruktion zu erläutern. "Allerdings schweigen dann die Unfallbeteiligten lieber, sie müssen ja nichts sagen."

Auch die Schilderungen äußerer Faktoren - Sicht, Straßenzustand, Witterung - bewertet er für seine Expertisen. "Entscheidend ist immer die Frage: War ein Unfall vermeidbar oder nicht." Dabei kann Müller ebenfalls nachweisen, dass ein Unfallverursacher abgelenkt war. "Aber wir finden nicht heraus, ob ein Fahrer beispielsweise mit dem Handy gespielt hat."

Statistisch gesehen ereignet sich deutschlandweit alle 13 Sekunden ein Verkehrsunfall. Viel Arbeit für Gutachter. Aber diese beklagen, dass ein Verdrängungswettbewerb durch Konzerne wie die Dekra stattfindet. "Große Anbieter arbeiten häufig für Versicherungen. Da ist fraglich, ob sie noch neutral sind", kritisiert Florian Focke, Chef des Landesverbandes der unabhängigen Kfz-Sachverständigen. Zwar gebe es bei Kunden schwarze Schafe, allerdings versuchten auch Versicherungen zu tricksen, um berechtigte Ansprüche abzulehnen. "Eine Folge des Preiskampfes", meint er.

Der Gesamtverband der Versicherungen weist darauf hin, dass jeder zehnte Unfall fingiert ist. Vier Milliarden Euro Schaden entstehen jährlich durch Betrug. "Dieses Phänomen beschäftigt uns seit Jahren", sagt Sprecherin Kathrin Jarosch. Die Branche kämpft dagegen unter anderem mit einem Informationssystem der Fahrzeughalter. "Wenn es bei bestimmten Personen zu auffälligen Häufungen von Unfällen kommt, dann wird dem nachgegangen."