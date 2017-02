Arbeiterwohnheim nieder gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Auf die einstige "Brötchenkaufhalle" haben die Bewohner des Westteils der Helmut-Schinkel-Straße nie schauen können. Ein wuchtiger Neungeschosser versperrte Jahrzehnte den Blick. Inzwischen heißt die Straße Berner Straße, ist an Stelle der Kaufhalle ein Netto-Markt getreten und nun auch bald das Arbeiterwohnheim Geschichte. In den 1990er Jahren waren dort u. a. Ärzte und Planungsbüros eingezogen, zuletzt nur noch Mauersegler und Fledermäuse, die in einer recht aufwendigen Aktion mittels 40 Nistkästen zum Betonwerk in der August-bebel-Straße umquartiert wurden. So konnte nach jahrelangem Leerstand im Laufe des Februars der Abriss geschehen. Der Bauschutt verschwindet bis Monatsende. Platz gemacht wird, so unterrichtete man im Jahr 2015 die Stadtverordneten, für die "Errichtung eines großflächigen Lebensmittelverbrauchermarktes" im "Nahversorgungszentrum Wiener Straße". Ein EDEKA-Markt ist - in direkter Nachbarschaft des Netto-Discounters - auf dem 1,4 ha großen Gelände zwischen Gördenallee und Berner Straße geplant. Als Ersatzstandort für EDEKA am Mozartplatz. Doch wann der Umzug erfolgt, ist trotz Abriss noch immer ungewiss. Es gebe noch keine neuen Infos, das B-Plan-Verfahren laufe noch, lässt Unternehmenssprecherin Miriam Pöttker auf BRAWO-Anfrage wissen. Bekannt ist: "Wir planen an dem Standort einen modernen EDEKA-Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 1.600 Quadratmetern und einem umfassenden Vollsortiment an Lebensmitteln, von GUT&GÜNSTIG-Produkten über Markenartikel bis hin zu nationalen und internationalen Spezialitäten." Womöglich bleibt die Zuwegung der Knackpunkt. Statt über die Berner Straße wünscht EDEKA die Anbindung an die Gördenallee, doch da gibt es schon die NETTO-Spur. Eine Mitnutzung oder zweite Anbindung ist unwahrscheinlich. Jedenfalls ist der erfolgte Rückbau des Wohnheimes ein Segen fürs Revier, das einen Schandfleck los ist.