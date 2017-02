Als "Der Bomber" die Fahne signierte

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vereinsfahne hat der "Bomber der Nation" persönlich signiert: Als Gerd Müller, legendärer Fußball-Nationalspieler, zum Fünfjährigen Bestehen der Preußen in Beeskow zur Jubiläumsfeier aufschlägt, nutzen die Lieberoser als Gäste der Feier die Gelegenheit: Sie überreichen Müller ihre Vereinsfahne, worauf der Rekord-Torschütze seinen Namen verewigt. Dies ist nicht das einzige Highlight in der Geschichte des Männersportvereins (MSV) Lieberose, die ab diesen Sonnabend im Museum der Lieberoser Darre in Form der Vereinschronik präsentiert wird. Der Verein wurde 1991 unter der Leitung von Siegmar Peschel gegründet. Peschel führte auch die Vereins-Chronik.

Ein weiterer Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Pfingsten 1996 fuhren die Lieberoser mit einem vollbesetzten Bus zu einem internationalen Fußball-Amateurturnier ins österreichische Seefeld. "Wir staunten nicht schlecht, dass auf den Nachbar-Plätzen keine Geringeren, als die Nationalteams von Russland und Rumänien auftraten", erinnert sich Dieter Klaue, Gründungsmitglied des MSV, an den denkwürdigen Moment. Der Grund war die Vorbereitung zur Fußball-Europameisterschaft, die im Juni 1996 in England ausgetragen wurde.

Die Lieberoser Freizeitkicker scheuten sich auch sonst nicht, mit den ganz Großen der Fußball-Branche Kontakt aufzunehmen. So sind in einem Kasten der neuen Ausstellung Grußkarten und Korrespondenzen mit namhaften deutschen Bundesliga-Vereinen, wie FC Bayern München, FC St. Pauli, HSV, VfB Stuttgart, FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt und anderen zu finden. Willi Lemke, langjähriger Manager des SV Werder Bremen, wünschte dem MSV Lieberose handschriftlich "Viel Erfolg und ein gutes Gelingen!"

Der Lieberoser Ortsverband des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) ist der zweite Ausstellungsgegenstand. Der Verein hat sich in seiner Vereinsgeschichte als ein sehr reisefreudiger erwiesen. Schon kurz nach der Gründung des Ortsverbandes im Jahr 1991 an waren gemeinsame Reisen und Tagesausflüge zentrale Bestandteile der Jahresprogramme. Ziele der "Reisegruppe", wie die Ortsgruppe schnell genannt wurde, waren Slowenien, Italien, Frankreich, Schweiz, Tirol, Holland, Dänemark Schweden. Städtereisen führten nach Hamburg, München, Cottbus und andere Orte. "Wir haben keine Bundesgartenschau ausgelassen", erinnert sich Ursula Spitz, die erst 2005 die Leitung des Vereins an Bärbel Schoppa abgab. Im Jahr darauf schlossen sich die Vereinsmitglieder dem Brandenburgischen Seniorenverband an. War die Ortsgruppe mit 12 Mitgliedern gestartet, so gesellten sich recht schnell viele Mitstreiter hinzu. Zeitweilig verfügte der Verein in Lieberose über 57 Mitglieder. Heute sind noch 36 dabei, die meisten Mitglieder sind schon über 80 Jahre alt.

Der Lieberoser Ortsverband hat sich immer auch karitativ engagiert: Darunter zählt eine Spendenaktion zugunsten von Waisenkindern in Indien und die Mitarbeit an der Schokoladen-Aktion zugunsten bedürftiger Kinder in Weißrussland.

Dass man heute noch so viele Anekdoten über die gemeinsamen Aktivitäten austauschen kann, ist ganz wesentlich Christa Klaue zu verdanken. "In vier Aktenordnern hat sie die Ausflüge, Reisen, Konzertfahrten und anderen Aktivitäten festgehalten", lobt die Vereinsvorsitzende Bärbel Schoppa. Ein bunter Mix aus Postkarten, VeranstaltungsTickets, Gruppenfotos, dazwischen Christa Klaues akkurate Handschrift.

Dieter Klaue, der im Förderverein Lieberose für die Ausstellungen zuständig ist, hebt die Bedeutung der Vereins-Chroniken hervor: "Sie sind weit mehr als nur die Dokumentation der jeweiligen Vereinsgeschichte. Die Chroniken kann man durchaus als wichtige Quellen für die Stadthistorie überhaupt ansehen". Diesen Sonntag wird die neue Ausstellung in der Darre eröffnet. Im Anschluss an die Vernissage ist ein selbstgemachter Film über das Internationale Amteur-Fußballcamp in Seefeld im Jahr 1996 zu sehen.

"In Lieberoser Vereins-Chroniken geblättert", Vernissage am 11, Februar um 16 Uhr im Museum der Darre Lieberose. Das Museum ist Sonntags von 13.30 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung unter Tel. 033671 2357 geöffnet.