Woltersdorfer Sommerfest akut gefährdet

Woltersdorf (MOZ) Es gibt zwar einen Termin: Vom 7. bis 9. Juli wollen die Woltersdorfer eigentlich ihr Sommerfest feiern. Aber es gibt niemanden, der es macht. Am 31. Januar endete eine Ausschreibung, mit der die Gemeinde einen Ausrichter suchte. Das Ergebnis fasste Sozialamtsleiterin Jenny Loponen am Donnerstagabend im Hauptausschuss so zusammen: "Uns liegt leider nichts vor." Der Versuch zum Neustart war nötig geworden, nachdem Christoph Albert und Rainer Gehrmann, die das Fest fünf Jahre organisiert hatten, das Handtuch geworfen hatten - "wegen mangelnder Wertschätzung", wie Albert noch am Freitag sagte.