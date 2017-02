Boxsport in Neuruppin lebt wieder auf

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Nach vier Jahren intensiver Aufbauarbeit haben es Hagen Kunow und seine Mitstreiter geschafft. Sie lassen eine Sportart mit großer Tradition in Neuruppin wieder aufleben - das Boxen. Die Box-Sparte beim MSV Neuruppin erlebt eine Renaissance. Schon an diesem Wochenende stehen die ersten Kämpfe an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551422/

Für die Neuruppiner Rückkehr in den Ring sorgen ausgerechnet zwei Mädchen: Melissa Koch (15 Jahre) und Lea Petruschke (16). Seit Wochen bereiten sich die beiden Talente auf den Wettkampf in Berlin-Spandau vor. Akribisch. Willensstark. Hochmotiviert. Sie saugen die Tipps und Anweisungen ihrer Trainer auf wie ein Schwamm das Wasser. Und diese Trainer sind echte Experten in Sachen Boxsport. Zum einen gehört Mike Schultz, der selbst einst jahrelang für den MSV im Ring stand, zum Trainerteam des MSV. Mit Eike Lamprecht zählt ein mehrfacher Schwergewichtsmeister ebenso dazu. Er begann vor Jahren seine Karriere beim MSV, ehe es ihn zur Sportschule Frankfurt (Oder) zog. Zuletzt gehörte er in Berlin dem Team Sauerland um Box-Ikone Ulli Wegner an, als Sparringspartner für die Profi-Kämpfer. Kürzlich kehrte der heute 30-Jährige ins Ruppiner Land zurück, genauer gesagt nach Rheinsberg. Als Trainer gibt Eike Lamprecht das Erlernte nun beim MSV Neuruppin weiter. Melissa Koch und Lea Petruschke sind zwei von derzeit knapp 20 Schützlingen, die das Trainerteam um Lamprecht, Schultz sowie Roland Gawlik und Sebastian Ohramenko betreuen.

Intensiv betreuen. "Alles andere macht keinen Sinn. Intensive Betreuung ist das A und O", betont Hagen Kunow. Er hatte vor vier Jahren das Alternativ-Training im Schatten der MSV-Footballer, der Ruppin White Tigers, aus der Taufe gehoben. Der RA titelte im Mai 2013 "Es wird wieder geboxt in Neuruppin". Das Projekt kam bei Kindern und Jugendlichen bestens an. Damals sagte Kunow: "Von einer eigenen Box-Abteilung oder gar Wettkampfsport sind wir aber noch meilenweit entfernt." Es sei lediglich ein Anfang, der sich bisher gut anlässt, fügte er hinzu.

Heute, vier Jahre später, "nachdem wir gesund wachsen konnten", so Kunow, ist das einst so meilenweit entfernt erscheinende Ziel bereits erreicht. Beharrlichkeit, viel Engagement und die Unterstützung einiger Förderer münden in die Wiederbelebung der Box-Sparte beim MSV Neuruppin. Und dessen Präsident zeigt sich hocherfreut. Jochen Thormeyer. strahlt: "Schön, dass diese Traditions-Sportart in Neuruppin wieder auflebt. Ich habe schon viele Geschichten aus vergangenen Tagen gehört. Da wurde im Stadtzentrum vor hunderten von Zuschauern geboxt." Natürlich sei der Verein den Plänen von Kunow und Co. gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen. Ende vergangenen Jahres hatten die Boxer dem Vorstand ihr Konzept vorgelegt. "Es ist soweit alles besprochen und geklärt worden", verriet Kunow. Noch in diesem Monat steht ein finales Gespräch an, um kleinere Details zu klären. Und dann schlägt das Herz der Abteilung Boxen beim MSV Neuruppin wieder.

Einer, der sich an die jüngere Vergangenheit noch gut erinnern kann, ist Eike Lamprecht. 2010 kam er zum MSV, um das Boxen zu erlernen. In seiner Gewichtsklasse, dem Schwergewicht (über 90 Kilogramm) sorgte er schnell für Furore, so dass die Sportschulen aus Frankfurt (Oder) und Cottbus auf ihn aufmerksam wurden. "Ich konnte mir quasi aussuchen, wohin ich gehe", blickt der Schrank von Mann zurück. 2012 ging er nach Frankfurt (Oder). "Und auf der Sportschule lernt man fürs Leben, egal ob du Profi wirst oder nicht. Das ist ein guter Ansatz, den ich auch so vertrete", so Lamprecht. "Ich finde es toll, das Erlernte nun weitergeben zu können."

Und so wird er am Wochenende gespannt auf seine Schützlinge Melissa Koch und Lea Petruschke schauen, wie die sich bei ihrer Premiere im Ring schlagen. Von Nervosität ist bei beiden jedoch nichts zu spüren. Eher Vorfreude. Riesige Vorfreude. Die 15-jährige Melissa ist über das Kickboxen vor zwei Jahren zum Boxen gewechselt. "Mir hat das gleich so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin." Wie lautet das Ziel für den ersten Kampf? "Natürlich will ich gewinnen", sagt der Blondschopf. Koch wird im Federgewicht (bis 57 Kilogramm) antreten.

Lea Petruschke steht gar erst ein halbes Jahr im Training. Sie hat zuvor erste Erfahrungen im Kampfsport beim Karate gesammelt. "Das kann man zwar nicht vergleichen, aber dadurch ist mir der Einstieg leichter gefallen. Die 16-Jährige will nun im Leichtgewichts-Wettkampf Mädchen gegen Mädchen "schauen, wie's läuft und einfach Erfahrungen sammeln".

Bei der Brandenburger Landesmeisterschaft-Serie, die an drei Wochenenden in Folge (4. bis 19. März) in Strausberg ausgetragen wird, steigen neben Melissa Koch und Lea Petruschke dann auch die Neuruppiner Tina Heimpold, Max Denecke, Robert Marschneider und Ahmad Rezai in den Ring.

Der Boxsport in Neuruppin lebt wieder auf.