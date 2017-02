artikel-ansicht/dg/0/

Konzentration an der Platte: Thomas Schulze (Preußen Beeskow) setzt sich am Ende als Sieger durch. © Udo Arendholz

In zwei Gruppen ging es Mann gegen Mann um die ersten beiden Plätze, mit denen man sich über die Halbfinalspiele für das Finale qualifizieren konnte.

In der Gruppe A kamen zu den beiden gesetzten Spielern Robert Tiedge und Robert Jurisch per Los Dietmar Hanke, Thomas Schulze und Udo Arendholz dazu. In der ersten Runde kam es dann auch schon zu einem Highlight. Thomas Schulze, der in der Saison immer besser ins Form kam, konnte seit langem wieder einmal Robert Tiedge in fünf engen Sätzen bezwingen. In der vorletzten Runde brachte Jurisch dann Schulze in einem packenden Viersatzspiel die erste Niederlage bei. Damit musste Schulze in den letzten Gruppenspielen auf einen Sieg vom Teamkollegen Jurisch hoffen. Letzterer gewann 3:0 gegen Tiedge und wurde noch Gruppensieger.

Endstand Gruppe A: 1. Robert Jurisch 4:0 Sieg/12:1 Sätze) (3:1 Thomas Schulze, 3:0 Robert Tiedge, 3:0 Udo Arendholz, 3:0 Dietmar Hanke), 2. Thomas Schulze 3:1/10:6 (3:2 Tiedge, 3:1 Arendholz, 3:0 - Hanke), 3. Robert Tiedge 2:2/8:7 (3:0 Arendholz, 3:0 Hanke), 4. Udo Arendholz 1:3/4:10 (3:1 Hanke), 5. Dietmar Hanke 0:4/2:12

In der Gruppe B trafen die gesetzten Christopher Kleinod und Carlo Hartmann auf Detlef Schulze, Gerd Lehmann und Reiner Lustig. Zunächst gab es jeweils klare Siege. In der dritten Runde ging es über fünf harte Sätze heiß her. Detlef Schulze bezwang dabei Carlo Hartmann und Reiner Lustig erkämpfte sich gegen Gerd Lehmann den dritten Sieg. In der vorletzten Runde kassierte Schulze jedoch die erste Niederlage. Danach hatten noch Lustig, Kleinod und Schulze die Chance auf das Halbfinale. Kleinod gelang das mit dem 3:0 über Hartmann. Die Partie zwischen Schulze und Lustig ging über fünf spannenden Sätze, Lustig war der glückliche Sieger.

Endstand Gruppe B: 1. Reiner Lustig 4:0/12:4 (3:0 Kleinod, 3:2 Schulze, 3:0 Hartmann, 3:2 Lehmann), 2. Christopher Kleinod 3:1/9:3 (3:0 Schulze, 3:0 Hartmann, 3:0 Lehmann), 3. Detlef Schulze 2:2/8:8 (3:2 Hartmann, 3:0 Lehmann), 4. Carlo Hartmann 1:3/5:9 (3:0 Lehmann), 5. Gerd Lehmann 0:4/2:12

Im Halbfinale erspielte sich Thomas Schulze gegen Reiner Lustig immer einen kleinen Vorsprung, gewann aber am Ende nur knapp mit 11:8, 13:11 und 12:10. Nicht viel anders sah es im zweiten Halbfinale aus, in dem sich Robert Jurisch gegen den Titelverteidiger Christopher Kleinod hauchdünn mit 13:11, 11:9 und 14:12 durchsetzte.

Nach den heiß umkämpften Platzierungsspielen ging es dann um den 3.Platz und den Pokal. Im "kleinen Finale" legte Reiner Lustig gegen Christopher Kleinod mit 11:9 und 11:9 gut vor. Kleinod drehte die Partie mit 11:6, 11:5 und 11:7.

Im Endspiel schenkten sich Thomas Schulze und Robert Jurisch ebenfalls nichts. Nach vier spannenden Sätzen mit vielen Topspins, tollen Konterbällen und Blocks musste der fünfte Satz entscheiden - 12:10 für Thomas Schulze, der nach langer Pause dieses Turnier gewann.

Endstand: 1. Thomas Schulze, 2. Robert Jurisch (beide Preußen Beeskow I), 3. Christopher Kleinod (SG Speichrow I), 4. Reiner Lustig (SV Tauche I), 5. Robert Tiedge (Blau-Weiß Lieberose ), 6. Detlef Schulze (Preußen Beeskow I), 7. Udo Arendholz (BTTV Elektro Sztankovics I, 8. Carlo Hartmann (FSV Beeskow I), 9. Gerd Lehmann (Preußen Beeskow II), 10. Dietmar Hanke (Preußen Beeskow II)