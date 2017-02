Rathaus am Fürstenberger Markt bekommt einen Fahrstuhl

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Einstimmig ist am Donnerstag der Haushalt 2017 von den Fürstenberger Stadtverordneten verabschiedet worden. Vor der finalen Abstimmung wurden aber noch einige Änderungen in das Zahlenwerk eingearbeitet, das ein Volumen von zehn Millionen Euro aufweist.

Wichtigste Neuerung: Die Stadtverordneten votierten einstimmig für die Schaffung einer Stelle in Sachen Tourismus, die auch Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung voranbringen soll, nachdem besonders Pro Fürstenberg, Linke sowie Tourismusvereins-Chef Thomas Schonig die Werbetrommel für zusätzliche Unterstützung in diesen Bereichen gerührt hatten. Wünschenswert sei jemand, der helfe, die Erholungsortentwicklungskonzeption der Stadt umzusetzen, so Schonig. Margit Nitschke, in der Stadtverwaltung für Kultur und Tourismus zuständig, sei oftmals verstärkt im Bauamt eingebunden. Im touristischen Bereich bleibe manches liegen.

Die Regio Nord sei aber untauglich dafür, sagte Ina Hudicsek (Pro Fürstenberg). Die Entwicklungsgesellschaft sei für den gesamten Mittelbereich Oberhavel Nord zuständig und könne die stadtspezifische Arbeit nicht leisten. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) warb anfangs dafür, sich erst im Kooperationsrat abzustimmen, was von der Regio Nord und was von städtischem Personal leistbar sei. Letztlich einigte sich der Rat darauf, 44000Euro für die Stelle im Haushalt zu reservieren.

Überraschend wurde auch der Einbau eines Fahrstuhls in das Rathaus in den Haushalt aufgenommen. Vor allem die Linke hatte in der Vergangenheit kritisiert, dass etwa Sitzungssaal und Verwaltungsbüros in den Obergeschossen nicht barrierefrei erreichbar seien. Ein Fahrstuhl war in der Vorbereitung des Haushalts von der Verwaltung bereits berücksichtigt, dann aber wieder aus dem Zahlenwerk entfernt worden - aus Kostengründen, wie es hieß. Am Donnerstag stellte die Verwaltung nun doch einen Fahrstuhl zur Abstimmung - wenn auch eine abgespeckte Variante. Statt bis ins zweite soll der Fahrstuhl nun nur bis ins erste Obergeschoss führen, womit auch eine Innenvariante möglich wird. Statt 125000 Euro wird nun mit lediglich 45000 Euro gerechnet.

Mit 49100 Euro schlägt die Regulierung der häuslichen Ersparnis bei der Essensversorgung der Kitakinder zu Buche - 15400 Euro pro Jahr ab 2017, für die Vorjahre wurden aber ebenfalls Mittel bereitgestellt.

2000 Euro werden bereitgestellt, um es drei Feuerwehrleuten zu ermöglichen, einen Zusatzlehrgang zu besuchen, damit sie mit ihren Klasse-B-Führerscheinen künftig Feuerwehrfahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren dürfen. Laut Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel plant das brandenburgische Innenministerium, eine entsprechende zum Jahresende 2016 ausgelaufene Regelung zu erneuern.