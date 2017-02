Zwei Millionen Euro für Sanierung

artikel-ansicht/dg/0/

Der Schwerpunkt liegt 2017 auf der Sanierung von Gebäuden und Grundstücken. In den sechs Ortsteilen der 8500 Einwohner starken Gemeinde sollen rund zwei Millionen Euro dafür fließen. Größtes Vorhaben ist die Sanierung des Blocks Puschkinstraße 9 in Kienbaum. Knapp 1,1 Millionen Euro stehen dafür im Haushaltsplanentwurf.

Neben größeren Posten (siehe Kasten) gibt es viele kleine Projekte. Zum Beispiel soll in der Grundschule Grünheide die Decke des Speisesaals für 25 000 Euro mit Akustik-Elementen versehen werden, um den Lärm zu dämpfen. Zudem stehen 20 000 Euro bereit, um den Rathauseingang barrierefrei zu gestalten. Für Arbeiten am Sockel des Kageler Feuerwehrgebäudes sind 40 000 Euro vorgesehen. Für den Sockel der benachbarten Kita 30 000 Euro. Weitere 12 400 Euro weist der Plan für sonstige Arbeiten an der Kita aus - unter anderem für einen Sichtschutz. In Hangelsberg soll das Mietobjekt für den Bauhof für 15 000 Euro umgebaut werden.

Neben Instandhaltung gibt es auch Neubau. 1,7 Millionen Euro will die Gemeinde investieren. Größter Posten ist der Grünheider Bauhof mit 523 000 Euro. Er soll eine neue Halle, Waschplatz und Gefahrstoff-Container erhalten. Gut 100 000 Euro gibt der Landkreis dazu, weil eine seiner Katastrophenschutzeinheiten mit einzieht. Für andere Projekte (siehe Kasten) rechnet die Gemeinde mit Fördergeld - zum Beispiel: Verkehrskonzept Löcknitz-Campus, Ballsportkäfig auf dem Schulhof und Bolzplatz Hangelsberg.

Auch bei den Investitionen gibt es neben großen Vorhaben kleine. So soll für das Museum Mönchwinkel ein neues Mehrzweckgebäude geplant werden, die Löcknitzhalle ein Eingangsdach erhalten und Hangelsberg einen Kanu-Ein- und Ausstieg.

Bei allen Investitionen kommt die Gemeinde ohne neue Kredite aus. Das Haushaltsloch von 2,4 Millionen Euro kann aus Rücklagen gestopft werden. Grund für das Defizit sind unter anderem die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2015 - 3,1 Millionen Euro - und die daraus resultierenden niedrigeren Schlüsselzuweisungen des Landes in 2017. Konnte die Kämmerin im Vorjahr mit 2,8 Millionen Euro planen, stehen nun nur 1,9 Millionen im Ansatz. Auf der anderen Seite steigen zum Beispiel die Personalkosten für die rund 100 Verwaltungsmitarbeiter auf 5,6 Millionen Euro.

Peter Komann (Fraktion SPD, FFW, ALG und Freie Wählergemeinschaft) bemängelte, dass für den neuen Hangelsberger Spielplatz am Anger nur 5000 Euro im Plan stehen. "Da muss noch eine Null ran", forderte er. Bevor Planungskosten für den Ausbau der Wiesenstraße in Kagel ausgegeben werden, riet er, die Anwohner zu fragen, ob sie den Ausbau wollen.

Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis Grünheide) monierte, dass es im Bauausschuss eine "völlig andere" Auflistung der Maßnahmen gegeben habe und sich nun gar nicht vergleichen lasse, was sich geändert habe.

Letztlich empfahlen alle Ausschussmitglieder, bei einer Enthaltung von Ulrich Kohlmann, der Gemeindevertretung den Haushalt zum Beschluss. Diese tagt am 23. Februar.