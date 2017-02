Im Land der Gelassenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Das passende Angebot in diesen stürmischen Zeiten kommt von der Lebensschule Oranienburg. Frank Gelke, Pastor der Adventgemeinde, führt in einem Seminar "ins Land der Gelassenheit". Dabei gibt er Tipps, wie Hektik und negativem Stress zu entgehen ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551429/

Bleib locker: Frank Gelke notiert Antworten auf die Aufforderung "Streng dich an!". Wer sich nicht unter Druck setzen lässt und lernt, loslassen zu können, findet den Weg zu mehr Gelassenheit und Ruhe. Ein Seminar in der Lebensschule soll dabei helfen.

Bleib locker: Frank Gelke notiert Antworten auf die Aufforderung "Streng dich an!". Wer sich nicht unter Druck setzen lässt und lernt, loslassen zu können, findet den Weg zu mehr Gelassenheit und Ruhe. Ein Seminar in der Lebensschule soll dabei helfen. © MZV

Könnte es eine bessere Antwort auf die heutige Zeit geben als Gelassenheit? Wir bräuchten uns nicht über Hasskommentare ärgern, würden uns entspannter durch den Straßenverkehr bewegen und ließen Kinder einfach mal Lärm machen. Und ganz sicher gäbe es in einer gelasseneren Welt keine Diktaturen und vielleicht auch einen besseren US-Präsidenten.

Um so weit zu kommen, muss jedoch jeder bei sich selbst anfangen. Frank Gelke sucht dazu nach den Faktoren, die uns die Gelassenheit nehmen. Der eigene Wunsch oder die Forderung anderer, perfekt, stark, schnell und gefällig zu sein, setzt uns unter Druck. Zufriedenheit rückt dadurch in weite Ferne. Mit Gelassenheit verbinden die Seminarteilnehmer dagegen positive Gemütszustände. Sie erwarten, entspannter, ausgeglichener, ruhiger, sachlicher, ja sogar gesünder und schöner zu sein. Für den Weg dorthin lehrt Pastor Gelke praktische Anleitungen und sogar Körperübungen. Den Teilnehmern werden während des knapp anderthalbstündigen Unterrichts Schnittchen und süßer Cranberry-Tee gereicht.

"In mir selbst zu Hause sein", ist der erste Kursabend überschrieben. Drei weitere Seminare auf dem Weg zur Gelassenheit sind eingeplant. "Ich werde sogar noch ein fünftes Seminar anhängen", kündigt Gelke an. Spätestens im Sommer sollten dann alle Teilnehmer in sich ruhen, wenn sie gelassen genug sind, das Erlernte auch anzuwenden. Die Seminare können aber auch einzeln besucht werden, um sich und die Gelassenheit zu entdecken.

Frank Gelke gibt den Besuchern der Lebensschule eine Aufgabe mit, die sie täglich zu Hause wiederholen sollen. "Welcher Satz könnte mir Entlastung bringen?", das sollte sich jeder bei der Suche nach Gelassenheit fragen. Sätze wie, "Ich darf auch mal nein sagen", "Bleib locker!" oder: "Ich muss es nicht jedem recht machen", könnten zu mehr innerer Zufriedenheit führen. "Wiederholen Sie ihren Satz mehrmals täglich", empfiehlt Gelke.

Auch eine Atemübung kann helfen, den Tag gelassen und innerlich stark zu starten. Statt die Schultern hängen zu lassen, sollte man dazu den Körper aufrichten und durch das Einatmen die Schultern weiter auseinanderbringen. Die aufrechte Haltung fördert spürbar Selbstbewusstsein und Zufriedenheit und trägt so zur Gelassenheit bei. Auch diese Übung kann mehrmals am Tag wiederholt werden, um Körper und Geist an das angestrebte Ziel zu erinnern.

Ruhe und Ausgeglichenheit sind aber nicht erst in der modernen Welt zum Thema geworden. Schon im antiken Athen machten sich Philosophen, die Stoiker, Gedanken, wie sie durch Selbstbeherrschung zu Gelassenheit und Seelenruhe finden. Sie seien der Schlüssel zur Weisheit. Ihre stoische Ruhe ist unerschütterlich und sprichwörtlich. Gelassenheit sei jedoch nicht zu verwechseln mit Desinteresse, Gleichgültigkeit und Phlegmatismus, erklärt Gelke.

Die Gründe, die uns von der Gelassenheit abhalten, liegen oftmals in uns selbst. Der Drang nach Perfektionismus werde häufig durch das Gefühl ausgelöst, als Person nicht liebenswert zu sein, so Gelke. Zuneigung soll dann durch perfekte Leistung erreicht werden. Dabei könne man durch Fehler doch auch lernen, sagt eine Seminarteilnehmerin. Und Gelke zitiert den Rapper Moses Pelham: "Ich hab' in meinem Leben so viel aus Fehlern gelernt, dass ich überlegt habe, noch welche zu machen."

Mit dem Drang nach Stärke, die uns ebenfalls unter Druck setzen und der Gelassenheit berauben kann, würden Menschen versuchen, ihre Verletzlichkeit zu verstecken. Grund dafür sei häufig ein persönlicher Kontrollverlust. Stark sein zu wollen, sei das Gegenteil von loslassen können - der Grundvoraussetzung für Gelassenheit und Ruhe.

Auch beim Drang, sich beeilen zu müssen, gehe es um Beachtung und Anerkennung. Auslöser sei die Angst, zu kurz zu kommen, sagt Gelke. Wer aber niemals einen Gang runterschalte, verliere Lebenswert, gibt der Pastor zu bedenken. Der Drang zu gefallen, führe schließlich dazu, immer einsatzbereit zu sein und nie nein sagen zu können. Menschen, die gefällig sein wollen, fehle es an Selbstvertrauen. Am Ende kommt man selbst zu kurz. Die Aufforderung, "Streng dich an!", führe zu Leistungsdruck und Verspannungen. Die richtige Antwort darauf könnte sein: "Bleib locker!" Aufrecht stehen und tiefe Atmung könnten diesem Druck entgegengestellt werden, um Hektik zu vermeiden.

"Machen Sie sich bewusst, was Ihnen die Gelassenheit raubt", rät Gelke. Beim nächsten Termin gibt er Ratschläge zu Gelassenheit in der Beziehung.

Die Lebensschule ist ein Projekt der Adventgemeinde Oranienburg. Weitere Termine auf dem Weg zur Gelassenheit: 2. März, 6. April, 11. Mai sowie im Juni. Teilnahme kostenlos. Die Gemeinde freut sich über Spenden.