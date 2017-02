Grippewelle kam früher als sonst

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551430/

"Wir haben zwei Patienten auf der Intensivstation, die an Influenza erkrankt sind. Sie werden derzeit beatmet", erklärt Dr. Dirk Hinz, Ärztlicher Leiter des Eisenhüttenstädter Krankenhauses, am Freitag. Bei den Erkrankten handele es sich um ältere Personen. Ansonsten sei die Grippe-Situation im Krankenhaus nicht so dramatisch, wie man es aus anderen Städten höre. "Wir behandeln jedes Jahr Grippe-Kranke", sagt Hinz. Und es gebe bundesweit auch jedes Jahr Grippe-Tote. Die sehr schweren Krankheitsverläufe treten ihm zufolge am häufigsten bei Personen über 65 Jahren auf, die schon vorher nicht ganz gesund gewesen sind. Der Ärztliche Leiter rät dazu, sich auch jetzt noch vom Hausarzt gegen Grippe impfen zu lassen. "Sie sollten allerdings die letzten 14 Tage infektfrei gewesen sein", betont er. Im Krankenhaus selbst wird den Mitarbeitern jedes Jahr eine Grippeschutzimpfung angeboten, um vorzubeugen. Natürlich könne niemand dazu gezwungen werden.

Auch Rutker Stellke von der Amtsleitung des Gesundheitsamtes in Oder-Spree empfiehlt Grippeschutzimpfungen: "Es ist noch nicht zu spät, um sich und seine Familie oder Arbeitskollegen zu schützen. Lassen Sie sich von ihrem Hausarzt beraten." Stellke beklagt, dass insgesamt die Impfmüdigkeit anhalte, nur etwa 25 bis 30 Prozent würden so der Grippe vorbeugen. Er rät zu gründlichem Händewaschen mit Wasser und Seife und nachfolgendem Trocknen - insbesondere nach dem Kontakt mit Erkrankten beziehungsweise Gegenständen, die von Erkrankten berührt wurden. "Am besten Sie verzichten jetzt generell aufs Händeschütteln!" Schleimhäute von Augen, Mund und Nase sollten möglichst wenig mit den Händen berührt werden. Zu niesenden und hustenden Personen, auch im eigenen Haushalt, sollte man Abstand halten.

"Die Grippewelle ist in diesem Jahr früher eingetroffen", sagt Rutker Stellke. Vom 1. Januar bis 9. Februar seien im Kreis-Gesundheitsamt 219 Influenza-Labormeldungen eingegangen. "Das sind auch in LOS deutlich mehr als im Vergleichszeitraum der Vorjahre." Bei den bisher in diesem Jahr gemeldeten nachgewiesenen Erkrankungsfällen gebe es bisher aber keine gemeldeten Todesfälle.

Im vergangenen Jahr seien Ende Februar rund 300 Grippefälle aufgetreten, das müsse zwangsläufig in diesem Jahr nicht so sein, so Stellke. Bei Influenza handele es sich typischerweise um Infektionswellen, die in den kühleren Monaten, meistens im Herbst und Frühjahr, auftreten. "Es könnte also sein, dass diese Welle in diesem Jahr früher eingetreten ist", so der Amtsleiter. Erst Ende des ersten Halbjahres könne nachgewiesen werden, ob tatsächlich eine Steigerung bei den Grippe-Erkrankungen eingetreten sei. 2016 war der Beginn der Grippewelle erst ab Mitte Februar und die Spitze Ende Februar bis Mitte März zu verzeichnen.

Besonders viele Grippefälle gebe es immer auch in Seniorenheimen, heißt es oft. Für Eisenhüttenstadt lässt sich das bisher nicht so bestätigen. Sowohl das Kursana Domizil im Archenholdring als auch das AWO-Seniorenzentrum in den Seebergen haben am Freitag Entwarnung gegeben. Im Städtischen Alten- und Altenpflegeheim in der Poststraße wollte sich die Geschäftsführung zu dem Thema nicht äußern.

"Wir haben bei uns im Seniorenzentrum nicht außerordentlich viele Grippefälle - weder bei den Bewohnern noch bei den Mitarbeitern", erklärt Carola Frendel, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes in Eisenhüttenstadt. Vielmehr gebe es viele erkrankte Mitarbeiter in den Kindertagesstätten und der Sozialstation. Ob es sich dabei aber wirklich um Influenza handele oder um eine starke Erkältung könne sie nicht sagen. Auf jeden Fall werde den Mitarbeitern jedes Jahr - genau wie im Krankenhaus - eine Grippeschutzimpfung angeboten, sagt Carola Frendel.

Auch Petra Schlegel, Direktorin des Kursana Domizils, spricht von einer normalen Situation bezüglich der Grippeerkrankungen. "Das ist ja schon beängstigend, was man da aus anderen Städten hört", sagt sie. Aber in der Seniorenresidenz im VI. Wohnkomplex sei es bislang zu keinen ungewöhnlichen Häufungen gekommen. Ob die Bewohner gegen Influenza geimpft werden, das sei abhängig davon, ob sie oder aber ihre Betreuer es wünschen. Wenn, dann laufe das alles über die Hausärzte, die regelmäßig ins Heim kommen.