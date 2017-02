artikel-ansicht/dg/0/

Altlangsow (MOZ) Umwege gehören zur Kunst. Das sagt sich leicht, aber sie wollen gegangen sein, damit sie nicht in einem Labyrinth oder einer Sackgasse enden. Im Falle der Bildhauerin Sylvia Hagen scheint alles zu passen. Einer Lehre als Bautischlerin folgte das Medizinstudium - ein gutes Fundament, lebenspraktisch zum einen und zum anderen geeignet, sich den Menschenkörper quasi von innen her zu erschließen. Entsprechend bekennt am 12. Februar vor 70 Jahren in Treuenbrietzen geborene Künstlerin, dass "der Bezug zum menschlichen Körper der Ausgangspunkt meiner Arbeit ist". Damit sei "nicht so sehr die Sinnlichkeit, die von ihm ausgehen kann" gemeint, "sondern eher dasjenige, was erkennbar ist, was man anfassen oder mit den Augen nachvollziehen kann".