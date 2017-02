Straßensperrungen wegen Bundespräsidentenwahl

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen der Wahl des neuen Bundespräsidenten am Sonntag gelten rund um das Reichstagsgebäude in Berlin erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Bereits ab 7.00 Uhr am Samstag werden mehrere Straßen nahe des Parlaments für Autos gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind die Dorotheen- und die Scheidemannstraße zwischen Wilhelmstraße und Heinrich-von-Gagern-Straße bis Sonntag 19.00 Uhr dicht. Gleiches gilt für die Ebertstraße vom Brandenburger Tor Richtung Reichstag. Die Bundesversammlung tritt am Sonntag um 12.00 Uhr zusammen, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Die Polizei sichert die Veranstaltung mit zahlreichen Beamten. In Berlin findet derzeit auch die Berlinale statt.