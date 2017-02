Von Unbekanntem belästigt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Auf vulgäre Art wurde am Donnerstag eine 46-Jährige in Fürstenberg von einem Unbekannten auf offener Straße gefragt, ob sie Sex mit ihm haben wolle. Laut Polizei war die Frau gegen 19.10Uhr Unter den Linden in Höhe des Yachthafens spazieren gegangen, als ein südländisch aussehender Mann sie zunächst nach der Uhrzeit fragte, bevor er offenbar mehr wollte. Die 46-Jährige rief Anwohner zu Hilfe, woraufhin der Unbekannte die Straßenseite wechselte. Als die Gerufenen wieder weg waren, sei der Mann erneut auf die Frau zugekommen, bot ihr Pistazien an und fragte nochmals, ob sie Sex mit ihm wolle. Die Frau ging zügig nach Hause. Der Unbekannte soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 03301 8510 entgegen.