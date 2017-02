Eis-Projekt vorerst gescheitert

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Einen Versuch war es wert. Seit Dienstag übersprüht die Feuerwehr in Birkenwerder den alten Rathaussportplatz mit Wasser. So sollte mitten im Ort eine Eisfläche entstehen, die gefahrlos betreten werden kann. Doch die Schlittschuhe können im Keller bleiben - das Eis-Projekt ist gescheitert.

"Wir haben getestet, wie eine Eisfläche hergestellt werden kann. Die Kameraden der Feuerwehr und die Kollegen vom Bauhof haben regelmäßig Wasser auf die Fläche gesprüht", erklärt Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF). Zuvor ist ein kleiner Damm aus Sand aufgeschüttet worden. Er sollte das Wasser auf der leicht abschüssigen Fläche aufhalten. "Das hat leider nicht geklappt", musste Zimniok feststellen. Obwohl der Erdwall durchgefroren war, schaffte es das Wasser immer wieder, sich einen Weg durch den Deich zu suchen. Die Fläche war am Freitag nur etwa 300 Quadratmeter groß. Stellenweise war das Eis recht ruppig, an anderen Ecken dagegen schön glatt. Auf beiden Seiten des Mini-Deichs befanden sich Eisflächen, aus denen auch Gras und Sand herausragten. Nachmittags hatten sich schon wieder Pfützen gebildet, weil die Wintersonne schien.

Da die Temperaturen seit Tagen unter null Grad liegen, gaben Bürgermeister Zimniok und Bauamtsleiter Jens Kruse am Dienstag den Startschuss zu dem Experiment. Sie hatten gehofft, am Wochenende den Einwohnern eine Fläche zum Eislaufen anbieten zu können. Zimniok musste dann aber am Freitagnachmittag feststellen, dass die Technik noch verbesserungswürdig ist. Er betonte, dass es ein Versuch sei und Erfahrungen für die nächsten Jahre gesammelt worden seien. Jetzt wird im Rathaus überlegt, mit Beginn des nächsten Winters auf dem alten Sportplatz aus Bohlen ein Becken zu bauen und mit Folie auszulegen. Das soll dann wenige Zentimeter hoch mit Wasser gefüllt werden. Und dann braucht es nur noch einige Tagen zu frieren, damit mitten in Birkenwerder Pirouetten gedreht werden können. "Vielleicht stellen wir auch noch ein paar Lampen auf, damit die Eisfläche abends noch genutzt werden kann", so Zimniok.

Obwohl die Fläche diesen Winter nicht zum Schlittschuhlaufen geeignet ist, hat die Gemeinde vorsorglich zwei Warnschilder an beiden Zugängen des früheren Sportplatzes aufgestellt. "Das Betreten geschieht in jedem Fall auf eigene Gefahr, da uns eine Betreuung der Fläche personell nicht möglich ist", erklärt Zimniok.

Bei Facebook wird die Aktion in Birkenwerder ausdrücklich begrüßt. Die Vorfreude auf eine sichere Eisfläche im Ort war groß. Laut Gemeindevertreter Roger Pautz (CDU) geht die Initiative auf einen Beschluss der Gemeindevertretung zurück, eine Eisfläche im Ort zu schaffen. Der Vorsitzende des Ortsentwicklungsausschusses, Torsten Werner (Grüne), sieht bereits den Beginn einer neuen Tradition kommen. Das Projekt ist für ihn "ein richtiger Schritt zu einem Bürgerpark für Jung und Alt".

Übrigens: Henrik Lehmann von der Gaststätte Boddensee warnt davor, sein Gewässer zu betreten. Das Eis sei nur sieben Zentimeter dick.