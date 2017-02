Kombinierer Watabe beendet deutsche Siegesserie

artikel-ansicht/dg/0/

Sapporo (dpa) Björn Kircheisen war nach seinem Husarenritt am Freitag platt, Manuel Faißt fehlte auf dem letzten Kilometer die Tempohärte: Nach 18 Siegen in Serie sind die deutschen Nordischen Kombinierer erstmals in einem Einzel-Weltcup in dieser Saison bezwungen worden.