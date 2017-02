Der erste Deutsche im Weltall wird 80

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Montag wird Sigmund Jähn 80 Jahre alt. Der "Held der DDR" und Ehrenbürger von Strausberg (Märkisch-Oderland) war am 26. August 1978 an der Seite von Waleri Bykowski mit dem sowjetischen Raumschiff Sojus 31 als erster Deutscher ins Weltall gestartet.

Sigmund Jähn mit einem Buch von Alexander Gerst "166 Tage im All" in seinem Strausberger Haus.

Sigmund Jähn hat sich an diesem Vormittag gut eine Stunde Zeit genommen. Dann hat er einen Termin in Berlin, kündigt er schon mal in freundlichem Ton an. Eigentlich will er gar nicht über sich reden, auch nicht aus Anlass seines 80-jährigen Jubiläums. "Über mich ist doch schon so viel geschrieben worden", sagt einer, der nie zum Höhenflug angesetzt hat. Aber der Strausberger Ehrenbürger hat sich von seiner Heimatzeitung überreden lassen. Er und seine Frau haben die Märkische Oderzeitung seit vielen Jahren abonniert.

Der vielfach dekorierte "Held der DDR" ist auch nach seiner im sozialistischen Deutschland ausgiebig gefeierten Weltraummission immer normal geblieben. Was ihm nicht nur in seinem Wohnort Strausberg große Wertschätzung eingebracht hat.

Sigmund Jähn sitzt in seinem Wohnzimmer und greift zum Bildband "166 Tage im All". Darin hat Alexander Gerst seinen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS im Jahre 2014 dokumentiert. Das Vorwort stammt von Sigmund Jähn, Gerst hat sich mit einer persönlichen Widmung bedankt.

Erinnerungsstücke hat Sigmund Jähn auch von sowjetischen Kosmonauten und anderen deutschen Astronauten bekommen. Beispielsweise von Klaus Flade und Reinhold Ewald. Mit den Deutschen sei er zur Vorbereitung auf deren Weltraumflug im November 1990 ins Sternenstädtchen - dem Kosmonautenausbildungszentrum bei Moskau - geflogen, erinnert sich der promovierte Militärwissenschaftler, der nach seinem Flug zur Orbitalstation Salut 6 zum Generalmajor befördert worden war.

Grundlage für seine Rückkehr ins Sternenstädtchen war ein Beratervertrag mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Erste Kontakte zu den westdeutschen Kollegen hatte er bereits zwei Jahre zuvor bei einem DLR-Besuch in Köln geknüpft. "Natürlich mit Zustimmung des Ministeriums", setzt der ehemalige Jagdflieger hinzu. 1993 stieg dann die Europäische Weltraumbehörde ESA in den Vertrag ein. Was er im Sternenstädtchen gemacht hat? "Ich war als Experte gefragt und habe viel gedolmetscht", antwortet Sigmund Jähn. Mit Eintritt ins Rentenalter sei dann Schluss gewesen.

Was aber nicht hieß, dass sich der eine innere Ruhe ausstrahlende Mann auf sein Altenteil zurückzog. Ganz im Gegenteil. Bis heute sitzt er noch fast täglich an seinem Schreibtisch und erledigt Post. Jähn staunt bisweilen selbst, dass auch fast 40 Jahre nach seinem Raumflug das öffentliche Interesse an seiner Person noch immer so groß ist. "Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich keine Post bekomme", sagt er: "Einladungen zu Vorträgen, Ausstellungen und so was, aber auch Autogrammwünsche."

Die Briefe kommen von Schulen und Buchhandlungen, auch Militärärzte, Handwerkskammern und Gewerkschaften hoffen auf sein Kommen. Die meisten Anfragen lehnt er ab. Dabei sind die Wünsche nicht auf den Osten Deutschlands begrenzt. "Im Westen bekomme ich dafür auch Geld", sagt Jähn verschmitzt. Er freut sich darüber, von sich aus danach fragen würde er nicht. Er hat sich einen "Standardvortrag" zur Geschichte der Raumfahrt ausgearbeitet. Der bildet im Allgemeinen das Gerüst bei seinen Auftritten, je nach Anlass variiert er ihn.

Wer glaubt, Sigmund Jähn in Strausberg und Umgebung etwas häufiger öffentlich erleben zu können, wird enttäuscht. In den zurückliegenden Jahren hat er nur selten Einladungen angenommen. Beim Förderverein des Flugplatzmuseums in Strausberg war das der Fall, ebenso beim Fontane-Gymnasium, wo er sich zur Weltraumforschung geäußert hat. Wo Jähn stets dabei ist, das sind die gemeinsamen Jahresempfänge der Stadt und der Bundeswehr am Standort Strausberg.

Und wie wird er am Montag seinen 80. Geburtstag feiern? "Ganz einfach, im kleinen Familienkreis", sagt Sigmund Jähn. Zur Familie gehören neben seinen zwei Kindern auch sieben Enkel und mittlerweile vier Urenkel. Ob zu Hause in seinem Haus am Straussee oder in seinem vogtländischen Geburtsort Morgenröthe-Rautenkranz gefeiert wird, möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen.