Ein "Artfremder" am Beckenrand

Hennigsdorf (OGA) Über Jahrzehnte brachte sich Dietmar Losensky beim SV Stahl Hennigsdorf in der Abteilung Schwimmen ein. Dabei landete der frühere Leichtathlet eher zufällig am Beckenrand. Nun wurde der 75-Jährige zum Ehrenmitglied des größten Oberhavel-Sportvereins ernannt.

Ausgezeichnet wurde der langjährige Abteilungsleiter (kleines Bild), der auch Stellvertreter und Kassenwart war, am Donnerstagabend im Rahmen des Neujahrsempfanges des SV Stahl. Zu diesem hatte der Vereinsvorsitzende Bernd Götze in das Küchenstudio von "Trend Möbel" geladen.

Dietmar Losensky zeigte sich nach der Ehrung, die von Bürgermeister Andreas Schulz vorgenommen wurde, hocherfreut. "Es ist die Ehrung für eine Tätigkeit, die ich seit meinem Eintritt durchgeführt habe." Es war 1981, als der Familienvater durch seine Töchter im neu gebauten Stadtbad landete. "Ich habe mir das Training angeguckt und war wenig begeistert. Das entsprach nicht meinen Vorstellungen, weil ich es während meiner aktiven Zeit anders kennengelernt hatte."

Dabei kam Losensky "aus einer ganz anderen Gegend und Sportart". In Frankfurt/Oder habe er Leistungssport betrieben, brachte es im Weitsprung auf sieben Meter. "Und das auf der Aschenbahn." Nach dem Studium in Magdeburg wurde Hennigsdorf 1967 zur neuen Heimat. "Ich habe im Stahlwerk gearbeitet und wurde im Sport zum Allrounder." Handball und Fußball habe er gespielt. Das Schwimmen spielte in der aktiven Zeit hingegen nie eine große Rolle. "Das kam wirklich erst durch die Kinder. Ich fand, dass es beim Training ein bisschen leistungsorientierter zugehen kann."

Losensky bot seine Mithilfe an, bildete sich weiter. "Ich habe viel gelesen und eine Übungsleiter-Ausbildung in Potsdam gemacht. Ich musste mir alles selbst hart erarbeiten." Die Leidenschaft war schnell geweckt. In der Laudatio hieß es: "Als ,Artfremder' hat sich Dietmar durch unzählige Ausbildungsstunden die B-Lizen erarbeitet und die theoretisch erworbenen Kenntnisse durch jahrelange aktive Tätigkeit am Beckenrand aktiv weitergegeben. Die Qualität der Trainingsteilnehmer lag ihm ebenso am Herzen wie die der Nachwuchs-Übungsleiter. Auf Wettkampf-Höhepunkte hat er die Schwimmer durch die Erstellung gezielter Trainingspläne optimal vorbereitet." Seine Verdienste würden in der Aufrechterhaltung des Schwimmsports durch die Erhaltung der Abteilung nach der Wende liegen.

"Das nahm viele Stunden in Anspruch. Die ehrenamtliche Tätigkeit war für mich aber nie eine Last", betont Losensky. "Ich war immer mit Freude und Enthusiasmus dabei." Bis zum Sommer 2007. Dann gab er das Amt des "Cheftrainers" ab, ist seither aber unterstützend am Beckenrand tätig. "Wenn ich gefragt werde, gebe ich meine Erfahrungen gern weiter."