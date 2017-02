artikel-ansicht/dg/0/

Elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag lief die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin ihre Spezialstrecke über 5000 Meter in starken 6:53,93 Minuten und war damit so schnell wie noch nie seit ihrer Zweijahres-Sperre zwischen 2009 und 2011. Schneller war nur Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien in 6:52,38 Minuten, Bronze ging an die Kanadierin IvanieBlondin. Bente Kraus aus Berlin belegte in 7:00,02 Minuten den achten Rang.