Lesung: Leben auf dem Mars

Rathenow (MOZ) Christiane Heinicke war die einzige deutsche Teilnehmerin an einem NASA-Projekt, in dem sechs Wissenschaftler ein Jahr lang völlig abgeschieden von der Außenwelt auf einem Vulkan in Hawaii lebten.

Einziger Kontakt nach draußen waren E-Mails. Wenn die Teilnehmer ihre kleine Behausung verlassen wollten, mussten sie Raumanzüge tragen. Christiane Heinicke hat ihre Erfahrungen in einem Buch nieder geschrieben. Es erscheint am 1. März. Die Autorin kommt am 5. April nach Rathenow und liest im Havelrestaurant Schwedendamm aus ihrem Werk. Anmeldungen und Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Tieke in.