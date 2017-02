Ehrenamt zum Ansehen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Ehrenamt in der Havelstadt hat viele Gesichter: Lesepatin, Engagement im Havelgarten oder bei den Johannitern. Diese hat nun der Hobbyfotograf Heinz Habedank festgehalten und Ulrike Berger vom Freiwilligenzentrum zeigt zwölf Ehrenamtler im Einsatz. Die Ausstellung trägt den Titel "Freiwillig engagiert in Brandenburg an der Havel" und ist derzeit in einem Zwischenraum im zweiten Obergeschoss im Bürgerhaus Hohenstücken zu besichtigen. Die Räumlichkeiten hat der Verein "Neue Zeiten e.V." zur Verfügung gestellt. Gut ein Jahr hat es gedauert bis die Idee, das Ehrenamt in Bildern darzustellen, umgesetzt wurde. Ziel der Ausstellung ist es, die Tätigkeiten der Ehrenamtler zu würdigen und auch etwas zu werben. Es sollen ehrenamtliche Tätigkeiten vorgestellt werden, die nicht allzu bekannt sind. Hierzu zählt unter anderem die Vorbereitung von Trainingseinheiten bei den Johannitern. "Die Ausstellung sieht gut aus", so Inge Bleck. Sie ist selbst ehrenamtlich aktiv. Die 77-Jährige leitet das Funktionstraining Osteoporose immer mittwochs in einer Selbsthilfegruppe. Seit 18 Jahren engagiert sich die Dame ehrenamtlich. "Es macht Spaß und macht auch Arbeit", resümiert Bleck. Teil der Ausstellung sind sie und ihre Gruppe noch nicht. Das soll nachgeholt werden - und die Ausstellung damit definitiv erweitert werden. Berger erhielt von den Besuchern und Ehrenamtlern ein positives Feedback zur Ausstellung. Der Bedarf an ehrenamtlich Aktiven ist da. Wie auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) inFreiwillige des Humanitas e.V. berichteten im Rahmen der Ausstellungseröffnung über ihre Erlebnisse mit Gefangenen. In den Räumen der Stadtteilbibliothek fand sich eine Runde Interessierter zusammen. Ehrenamtler in der JVA gehen mit den Gefangenen ins Kino oder einfach mal zum Einkaufen. Hierbei entscheidet der Gefangene selbst, was er von sich preisgeben will. Hauptsächlich wollen sich die Insassen erkundigen, was draußen los. Bislang haben die Ehrenamtler keine schlechten Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil: Neugier und keine Angst ist der Antrieb, sich ehrenamtlich in der JVA zu engagieren.