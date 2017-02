Bürgermeister mit erstem positiven Zwischenfazit

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) hat nach Beginn der Neustrukturierung der Jugendarbeit in der Gemeinde ein erstes positives Zwischenfazit gezogen. Die Kooperation mit dem ASB als Träger der Einrichtungen in Grünefeld, Wansdorf und Schönwalde-Siedlung trage erste Früchte, meinte er.

"Die Resonanz der Jugendlichen ist durchweg positiv. Das zeigt das große Interesse. Sie kommen und sind neugierig", sagte er. Das war vor einiger Zeit allerdings noch anders, weil offenbar die Angebote nicht passten. Nun sei neuer Schwung zu spüren. "Den wollen wir gemeinsam nutzen, um die Kinder und Jugendlichen von der Straße zu holen."

In sozialen Netzwerken wird nun verstärkt Werbung gemacht. Apropos. Internetanschlüsse in den Jugendclubs sollen nach und nach folgen. Die Angebotsabfrage unter den Jugendlichen ist ein nächster Schritt. Noch viel stärker wollen die beiden Partner auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.

Demnächst sollen die Schnittmengen dann in ein Konzept als Ergänzung gegossen werden, das erstmals öffentlich im Bildungsausschuss vorgestellt werden soll. Die Abgeordneten, die mit eingebunden werden, können ihre Vorschläge und Gedanken mit einfließen lassen und so eigene Akzente setzen. Ein Ziel in Zukunft bleibt: "Wir wollen nach Möglichkeit auch die älteren Jugendlichen mit einbinden. Das wird zwar nicht ganz einfach, weil wir in Schönwalde keine weiterführende Schule haben, doch wollen wir das trotzdem hinbekommen", so Oehme. "Es ist wichtig, Kommunikation herzustellen. Mit dem ASB im Boot haben wir schließlich einen Träger mit großer Erfahrung."

Übrigens: Die Gemeinde Schönwalde-Glien will zudem selbst einen Sozialarbeiter einstellen. Eine Stelle werde nach Beschluss des Haushalts entsprechend ausgeschrieben.