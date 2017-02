Grüner gleiten

artikel-ansicht/dg/0/

Heute zittern Norweger um ihr Gleitmittel. Der Schnee unter den Brettern macht sich dünn. Zwar herrscht gerade arktische Kälte aber: Vor wenigen Wochen war es zu warm, vor allem rund um die Städte gab es zu wenig Schnee. Skiveranstaltungen mussten abgesagt werden, klagt Petter Nekså, vom Institut Sintef in Trondheim. Der Klimawandel könnte das verschlimmern. Pro Jahrzehnt sinkt die Zahl der Schneetage um vier.

Wenn schon die Nordländer über Schneeschwund klagen, was sollen da erst die Mitteleuropäer sagen? Zwar haben wir in diesem Winter wieder Weiß gesehen. Aber auch in deutschen Gebirgen geht die Angst um vor grünen Pisten und Loipen. Zwar stehen auf vielen Hängen Schneekanonen. Doch die brauchen Kälte, um gut zu arbeiten. Minus vier Grad, manche nur minus 0,6 Grad. Das reicht in einer wärmeren Welt nicht mehr. Gefragt sind neue Ideen zur Rettung des Winters. Die Norweger wollen Schneefabriken bauen. Und aus Deutschland kommt eine echt grüne Alternative: Abfahrt auf Algen.

Beiden geht es um eins: Den Skispaß erhalten, aber umweltfreundlicher als bisher. Denn Schneekanonen brauchen viel Wasser und Energie. Die Fabrik der Norweger hingegen soll sparsam arbeiten, sagt Energieexperte Nekså. Sie funktioniert nach dem gleichen Grundprinzip wie ein Kühlschrank. Durch sein Inneres ziehen sich Rohre mit einer Flüssigkeit. Diese nimmt Wärme aus dem Innenraum auf und verdampft dabei. Diese Wärme wird über schwarze Leitungen an der Rückseite des Gerätes an die Luft abgeführt. So ist es im Inneren des Kühlschranks kalt und an der Rückseite warm. Auch die geplante Schneefabrik soll zwei Seiten haben - eine kalte, eine warme. Die Kalte dient zur Schneeherstellung. Mit der entstehenden Wärme werden Häuser geheizt. Das Ganze soll ohne umweltschädliche Chemikalien funktionieren, sagt Nekså. Die Norweger stehen mit ihrem Projekt allerdings noch am Anfang.

Die Deutschen haben da die Nase leicht vorn. Immerhin funktioniert ihre Idee schon im Labor. Sie ist einzigartig, sagt Eckehard Fozzy Moritz von der Innovationsagentur München. BioGlizz heißt das preisgekrönte Kunststoffgewebe, auf dem Algen wachsen. Darauf lässt es sich auch bei warmem Wetter abwärts rutschen. Die Algen wachsen schnell nach. Was der Kunstrasen für den Fußball, könnte die Algenmatte fürs Abfahren werden. Die Forscher denken zunächst an kleine Hänge. Und daran, den Wahnsinn von Skihallen in Ländern wie Dubai mit grünen Matten zu beenden. Derzeit hoffen sie auf Geld zum Weiterforschen. Denn die Algen müssen noch robuster werden.

Wer das Rennen um alternatives Skivergnügen macht, ist auch eine Preisfrage. Lohnt der Aufwand den Nutzen? Die Norweger wollen vor allem ihre teuren Ski-Weltcups sichern. Die Deutschen wissen auch noch keine Preise. Sie müssen außerdem noch ein Detail klären: Wie verhindert man, dass sich nach Stürzen grüne Männchen auf den Pisten tummeln?

