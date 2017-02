artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Berlin (dpa) – Für eine gute Serie bleibt Schauspieler Jonas Nay (26) auch schon mal länger auf. «Ich gucke wahnsinnig viele skandinavische Serien oder aus dem britischen und französischen Raum», sagte der gebürtige Lübecker, der die Hauptrolle in der deutsch-deutschen Spionageserie «Deutschland 83» gespielt hat, der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend in Berlin.