Ihle verpasst als Vierter zweite WM-Medaille haarscharf

artikel-ansicht/dg/0/

Gangneung (dpa) Nur 24 Stunden nach seiner Silbermedaille über 500 Meter hat Nico Ihle sein zweites Edelmetall bei der Eisschnelllauf-WM in Gangneung haarscharf verfehlt. Der Chemnitzer sprintete über 1000 Meter in 1:08,89 Minuten als Vierter um elf Hundertstelsekunden an Bronze vorbei.