Merkel will Abschiebungen nach Tunesien beschleunigen

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt auf zügigere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Tunesien. Beim Besuch von Ministerpräsident Youssef Chahed an diesem Dienstag in Berlin wolle sie unter anderem darüber sprechen, dass in dieser Frage "schneller gearbeitet wird, insbesondere wenn es um Gefährder geht", sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft (Samstag).