artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Bei Razzien in mindestens sechs US-Bundesstaaten haben Beamte mehrere Hundert Einwanderer ohne gültige Aufenthaltspapiere festgenommen. Das berichtete die "Washington Post" am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde. Es handele sich um die bisher größte Aktion seit der Anordnung von Präsident Donald Trump am 26. Januar, härter gegen illegale Einwanderung vorzugehen.