Symposium zum Wolfsmanagement

Baruth/Mark (dpa) Auf einem Symposium soll über einen besseren Umgang mit den nach Brandenburg zurückgekehrten Wölfen diskutiert werden. Zu der Tagung am kommenden Dienstag in Baruth/Mark (Teltow-Fläming) seien Vertreter des Umweltministeriums, der Nutztierhalter, der Umweltverbände und Wissenschaftler eingeladen, teilte die Initiative Wolfsmanagementzentrum Baruth/Mark als Ausrichter am Samstag mit. Ziel sei es, die mangelhafte Beobachtung der Wolfsrudel und den Schutz der Herden zu verbessern, sagte Initiativen-Sprecher Peter Löffler. Nach offizieller Zählung gibt es in Deutschland wieder 46 Wolfsrudel, davon 22 in Brandenburg.