artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (MOZ) In Ravensbrück ließ die SS 1939 das größte Frauenkonzentrationslager auf deutschem Gebiet errichten. Im Frühjahr 1939 wurden die ersten weiblichen Häftlinge aus dem Konzentrationslager Lichtenburg nach Ravensbrück verlegt. Im April 1941 wurde ein Männerlager angegliedert. Im Juni 1942 kam das so genannte "Jugendschutzlager Uckermark" für junge Frauen und Mädchen hinzu. Das Frauenkonzentrationslager wurde bis 1945 ständig erweitert. Innerhalb der Lagermauer entstand ein "Industriehof" mit Produktionsstätten. Neben dem KZ-Gelände errichtete die Firma Siemens & Halske 20 Werkhallen, in denen die Häftlinge ab Spätsommer 1942 zur Zwangsarbeit herangezogen wurden. Mit Fortgang des Krieges entstanden über das ganze Reich verteilt über 40 Außenlager, in denen Ravensbrücker Häftlinge Zwangsarbeit leisteten. Zehntausende wurden ermordet, starben an Hunger, Krankheiten oder durch medizinische Experimente. Ende 1944 richtete die SS eine provisorische Gaskammer ein. Kurz vor Ende des Krieges evakuierten das Internationale, das Schwedische und Dänische Rote Kreuz circa 7500 Häftlinge nach Schweden, in die Schweiz und nach Frankreich. Aufgrund eines Räumungsbefehls ließ der Lagerkommandant die noch im Lager verbliebenen Häftlinge zu Fuß in Richtung Nordwesten treiben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551479/

Hintergrund

(mae) Die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück wird bis 2020 um wesentliche historische Bereiche des ehemaligen Frauen-Konzentrationslagers erweitert. Das teilte Gedenkstättenleiterin Dr. Insa Eschebach am Mittwoch bei der Vorstellung des Projekts zur Erschließung und Gestaltung der rund 10 Hektar großen Flächen des ehemaligen südlichen Lagerbereichs in der Gedenkstätte Ravensbrück mit.

Im Klartext bedeutet das, dass die Gedenkstätte flächenmäßig um fast das doppelte der jetzigen Fläche erweitert wird. Eine kleine Fotoshow dokumentierte den anwesenden Gästen zudem, wie sich das Areal verändert hat und wie es in das Lager eingebunden war. So zeigt ein Foto von 1940/41, dass die SS den Aufbau des Lagers stolz dokumentiert hat. Bäume zeigen noch heute den ehemaligen Verlauf der Lagerstraße. "Sie sind in die Jahre gekommen und mussten deshalb gekappt werden. Nun dürfen sie gern wieder ausgrünen und somit erhalten bleiben", erklärte ein Mitarbeiter der Gedenkstätte während der Fotopräsentation. Die anwesenden Gäste und Pressevertreter bekamen so einen umfassenden Überblick über die Weitläufigkeit des Geländes.

Anwesend waren dabei auch Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski, Ministerialdirigent Ansgar Hollah, Gruppenleiter "Geschichte; Erinnerung" bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, und viele weitere Gäste.

Insa Eschebach sagte: "Wir freuen uns außerordentlich, dass die Gedenkstätte künftig das gesamte historische Lagerareal, das sich innerhalb der Lagermauer befand, umfassen wird, so dass die Größe und die Dimension des KZ-Komplexes für die Besucher erfahrbar werden. Wir streben eine minimalistische Gestaltung des Geländes an, so dass die Spuren der unterschiedlichen Nutzungen erkennbar bleiben. Vor allem sollen auch Jugendliche im Rahmen der pädagogischen Arbeit die Möglichkeit haben, das Gelände aktiv mitzugestalten. Unser großer Dank gilt den Mittelgebern von Land und Bund, denn nur dank ihrer großzügigen Förderung ist dieser Meilenstein bei der Sanierung und Neugestaltung der Gedenkstätte Ravensbrück überhaupt möglich."

In diesem Zusammenhangdankte Insa Eschenbach immer wieder den vielen fleißigen Helfern. "Keiner war und ist so ausdauernd auf unserem Gelände wie die Kolpingjugend. Immer wieder säubern sie die Flächenvon Gestrüpp und Wildwuchs, obwohl es im Jahr danach meistens wieder so aussieht.", sagte sie.

"Mit der Integration des Südgeländes in die Gedenkstätte Ravensbrück wird zukünftig der tatsächliche Umfang des ehemaligen Häftlingslagers, in dem zeitweise bis zu 50 000 Männer, Frauen und Kinder gleichzeitig untergebracht waren, für die Besucherinnen und Besucher sichtbar und erfahrbar werden", erklärte Staatssekretärin Daniela Trochowski gleich im Anschluss an die Ausführungen der Gedenkstättenleiterin. "Dieses Gedenken an Menschen und Orte wird immer wichtiger, weil Rechtsextremismus in unserem Land zu einem drängenden Problem geworden ist. Die Zahl der neonazistischen Straftaten ist erschreckend hoch und genau so erschreckend ist es, dass rechtsextreme Auffassungen sich in der Mitte unserer Gesellschaft wieder etablieren. Deshalb freue ich mich, dass wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Bund eine Lösung für die Finanzierung der geplanten Fertigstellung des Südgeländes gefunden haben und nunmehr einen weiteren wichtigen Mahn- und Gedenkort in seiner ganzen Umfänglichkeit erhalten."

Ministerialdirigent Ansgar Hollah sagte: "Ich freue mich, dass der Bund auf der Grundlage seiner Gedenkstättenkonzeption 350000 Euro für die Verwirklichung dieses wichtigen Vorhabens in Aussicht stellen konnte. Gerade heute, da die Stimmen der Zeitzeugen nach und nach verstummen, werden die authentischen Orte als verbleibende Zeitzeugnisse immer wichtiger. Deren Erhalt und Sicherung sind zentrale Voraussetzungen für die künftige historisch-politische Bildungsarbeit in den Gedenkstätten. Dazu braucht es auch neue pädagogische Konzepte, weshalb ich den innovativen Ansatz des Projektes, Jugendliche aktiv an der Gestaltung des historischen Südgeländes zu beteiligen, besonders begrüße."

"Die Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück wünschen sich schon seit vielen Jahren, dass endlich das gesamte Lagerareal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Dass dieser Schritt jetzt getan wird, freut uns sehr." Vera Dehle-Thälmann, Sprecherin der Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis e. V., sprach mit diesem Satz den Wunsch vieler aus.

Die 1959 eröffnete Nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück befand sich außerhalb der historischen Lagermauern, da weite Teile des historischen KZ-Komplexes seit 1945 von der Roten Armee genutzt wurden. Nach dem Abzug des Militärs 1994 wurden zunächst die zuerst errichtete sogenannte Lagerstraße 1 mit zwei Barackenreihen und Teile des Industriehofes mit den Hallen der Textilfabrik in die Gedenkstätte integriert. Das jetzt hinzukommende Südgelände wurde 2015 in das Eigentum der Gedenkstättenstiftung übernommen. Zuvor hatte der bisherige Eigentümer, die Brandenburgische Bodengesellschaft, im Rahmen von Konversionsmaßnahmen umfangreiche Überformungen der militärischen Nutzung beseitigt (2003) sowie kontaminierte Kellerbereiche von Ölschlamm beräumt und verfüllt (2011 bis 2013).

Im Südgelände befanden sich die seit 1940 errichteten Erweiterungen des Häftlingslagers mit drei zusätzlichen Barackenreihen. Hier stand auch ein im Herbst 1944 errichtetes Zelt, in dem 4000 Frauen zusammengepfercht wurden, und das infolge systematischer Verelendung durch die SS zu einem Ort des Massensterbens wurde. Auf dem Südgelände befanden sich außerdem das 1941 errichtete Männerlager, wo etwa 20000 Männer aus ganz Europa inhaftiert waren, sowie das SS-Bekleidungswerk. Von den historischen Gebäuden sind heute nur noch Bodenplatten, Keller und Fundamente vorhanden.

Nach dem Abschluss der Planungen bis Ende 2017 sollen die Baumaßnahmen 2018/19 umgesetzt werden. Im Rahmen eines zurückhaltenden Gestaltungskonzepts sollen vorhandene Wege gekennzeichnet und neue Wege angelegt, Gefahrenbereich wie etwa einsturzgefährdete Unterkellerungen eingefriedet und die vorhandene Vegetation teilweise entfernt werden. Außerdem sollen im Rahmen des derzeitigen Besucherleitsystems 40 weitere Informationsträger die Besucher durch das Südgelände begleiten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 700 000 Euro, die jeweils zur Hälfte vom Land Brandenburg und von der Bundeskulturbeauftragten zur Verfügung gestellt werden.

Insa Eschebach brachte es zum Schlussder Veranstaltung nochmals auf den Punkt: "Wir wollen die Patchworklösung, damit die verschiedenen Zeitformen bestehen bleiben. Es geht darum, Geschichte erfahrbar zu machen. Das System unterschiedlicher Zeitschichten muss freigelegt werden", sagte sie und bedankte sich nochmals bei allen Unterstützern und Helfern des Projekts.

www.stiftung-bg.de