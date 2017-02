artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Im Sommer hatte ich "Rücken", konnte kaum sitzen, nur unter größtem Schmerz ins Auto einsteigen. Bei Bewegung jedoch tat mir gar nichts weh. Der 14-Tage-Urlaub auf dem Fahrrad rollte einwandfrei. Im Hinterkopf blieb der Gedanke: "Du musst gezielter Sport treiben, gerade für die Wirbelsäule." Ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Also melde ich mich für die Aktion "Gesunder Rücken" an. Günstig, dass das Studio gleich um die Ecke meiner Arbeitsstelle in der Lehnitzstraße liegt. Zwei mal pro Woche zusätzlich zu meinem Sportprogramm will ich den Gerätezirkel und die Wirbelsäulen-Gymnastik absolvieren. Am 4. Februar ist Start für die 60 Teilnehmer der Rückenschule. In fünf Gruppen à zwölf Mann und Frau wird trainiert. Ich bin in der Montag-Mittwoch-17-Uhr-Riege.