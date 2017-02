artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (MOZ) (mae) 1993 rollte die erste Brandenburgische Fami lienrallye, damals rund um Klein Ziethen und Kremmen. Zur 25.Auflage der Veranstaltung am 29. und 30. April 2017 sind insgesamt rund 350 Kilometer zu absolvieren. Schirmherr ist Ministerpräsident Dietmar Woidke. Start wird an der Turm-Erlebniscity Oranienburg sein.

Ines und Uwe Graf feiern am Wochenende des 29. Aprils gewissermaßen Silberhochzeit - wenn sie mit der Brandenburgischen Jugend- und Familienrallye verheiratet wären. "Irgendwie ist es tatsächlich ein bisschen so", scherzt Ines Graf. Vor 25 Jahren steuerte sie gemeinsam mit ihrem Mann und den zwei Kindern den eigenen Pkw über die Wege, die die erste Rallye ihnen vorgab. Heute sind Tochter und Sohn erwachsen, wohnen weit weg von Oberhavel.

Wege übers Brandenburger Land sucht Ehepaar Graf dennoch weiter. "Als die Kinder groß waren sind wir von den Teilnehmern zum Org-Team gewechselt", erzählen die beiden.

Mehrmals sind sie die diesjährige Rallye-Route seit dem Start der Vorbereitungen im Oktober 2016 schon abgefahren. Dabei richten sie ihre Aufmerksamkeit auf kleine Dinge, die es zu entdecken gilt. Das Lehrerehepaar ist im zehnköpfigen Organisationsteam für die Fragen zu den durchfahrenen Orten und Landstrichen zuständig. Diese müssen die Rallyefahrer bei den Sonderprüfungen beantworten. "Die Lösungen sind nicht über Google zu finden", versprechen Ines und Uwe Graf und nennen Beispiele aus Vorjahren: "Welchen seltenen Apparat nutzt ein Bewohner als Briefkasten?" oder "Welches Tier bewacht im Ort eine Regentonne?"

Um solche Details herauszufinden, ist äußerste Aufmerksamkeit beim Fahren gefordert. Um genau diese geht es den Veranstaltern der Rallye. "Als vor 25 Jahren plötzlich viel mehr Autos auf den Straßen der ehemaligen DDR unterwegs gewesen sind, herrschte wilder, wilder Osten", erinnert sich Klaus-Dieter Berndt von der Deutschen Verkehrswacht. Die Unfallzahlen seien um fast 300 Prozent angestiegen. Zudem wurden die Arbeitswege für viele Oberhaveler weiter, da Betriebe in der Region geschlossen werden mussten. Es blieb weniger Zeit für das Familienleben und für Ausflüge.

Die Idee der ersten Brandenburgischen Rallye 1993: die Verkehrssicherheit erhöhen, dabei zugleich Familien ein gemeinsames Erlebnis verschaffen und die Region neu entdecken. Ausgedacht haben sich dies drei Männer - ein Autohändler, ein Abschleppdienst-Inhaber und ein Gastwirt - am Biertisch. Deshalb erwiesen sich ihre Gedanken keineswegs als Schnapseinfall.

Nach 25 Jahren ist die Brandenburgische Jugend- und Familienrallye eines der größten derartigen Ereignisse in Deutschland. Die ersten buchen schon um 0 Uhr am Silvestertag für die nächste Runde. Mitfahrer reisen aus der gesamten Bundesrepublik an, sogar aus der Schweiz gab es schon Teilnehmer. In diesem Jahr nehmen Bayern und Hessen die weitesten Anfahrtswege in Kauf, ohne zu wissen, wohin die Rallyereise sie führen wird. Die Route ist bis zum Start geheim, ergibt sich aus der Aufgabenerfüllung. Die Teams müssen beispielsweise Parcours absolvieren, Fragen der Grafs beantworten, den Fahrzeugcheck absolvieren oder Erste-Hilfe-Aufgaben meistern. Dabei können sie sich Zeit lassen.

"Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an sondern auf das Bestehen der Sonderprüfungen", betont Klaus-Dieter Berndt. Raser werden disqualifiziert. "Das mussten wir zum Glück erst einmal anwenden. Anfang der 1990er Jahre hat mal einer unser Kontrollfahrzeug überholt, der war dann raus", so Berndt.

Ansonsten seien die Rallyefahrten bislang unfallfrei verlaufen. Selbst als ab 1996 Übernachtungen mit gemütlichen Runden an Biertischganituren oder in Lokalen dazukamen. "Am zweiten Tag fahren dann meistens die Frauen", so die Beobachtungen der Organisatoren. Mit Restalkohol im Blut dürfen Fahrer die Rallye auf gar keinen Fall fortsetzen. 0,00 Promille sind Pflicht, das wird respektiert.

Ebenso, wie die Devise: Langsam kommt man auch zum Ziel. "Es geht nicht darum, schnell von A nach B zu gelangen. Die Strecken führen immer über Landstraßen, die möglichst wenig befahren sind. "Wir wollen ja auch die Region zeigen", erklären die Grafs. Rückmeldungen von Familienrallye-Fans bestätigen, dass sie tatsächlich anschließend die Orte erneut besucht haben und länger blieben, sogar neue Urlaubsziele entdeckten.