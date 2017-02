Symposium soll Wolfsmanagement verbessern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551483/

Auf einem Symposium soll über einen besseren Umgang mit den nach Brandenburg zurückgekehrten Wölfen diskutiert werden. Zu der Tagung am kommenden Dienstag in Baruth/Mark (Teltow-Fläming) seien Vertreter des Umweltministeriums, der Nutztierhalter, der Umweltverbände und Wissenschaftler eingeladen, teilte die Initiative Wolfsmanagementzentrum Baruth/Mark als Ausrichter am Samstag mit. Ziel sei es, die mangelhafte Beobachtung der Wolfsrudel und den Schutz der Herden zu verbessern, sagte Initiativen-Sprecher Peter Löffler.

Nach offizieller Zählung gibt es in Deutschland wieder 46 Wolfsrudel, davon in Brandenburg 22 Rudel mit rund 100 Tieren. "Diese Zahl ist aber sehr vage, weil es in Brandenburg nur eine Handvoll Wolfsbeobachter gibt", sagte Löffler. In diesem Frühjahr sollen nun zwei Wolfsbeauftragte befristet eingestellt werden. "Das reicht in unserem Flächenland bei weitem nicht aus", kritisierte Löffler.

Ungenügend sei auch der Schutz von Schafen und Damwild-Herden auf den Weiden, sagte der Initiativensprecher. Im vergangenen Jahr hätten die Nutztierhalter keine Anträge auf Fördergeld etwa für Schutzzäune oder Herdenschutzhunde mehr stellen können. "Annahmeschluss war Mitte Januar 2016", erläuterte Löffler. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 200 Nutztiere von Wölfen gerissen worden, zumeist Schafe, aber auch Dam- und Rotwild sowie zwei Kälber.

Zudem müsse die Auszahlung der EU-Fördergelder mit großem bürokratischen Aufwand bei der Investitionsbank des Landes beantragt werden. "Und das nur, weil Brandenburg sieben Jahre nach dem Wiederauftauchen des Wolfes immer noch nicht die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung der Förderanträge geschaffen hat", kritisierte der Sprecher.