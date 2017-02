Im Gericht: Dreharbeiten für «Die Kanzlei»

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Hamburg (dpa/lno) - Auf dem Bildschirm ging vor kurzem eine Staffel der TV-Serie «Die Kanzlei» zu Ende - in Hamburg drehen Herbert Knaup (60) und Sabine Postel (62) bereits für eine weitere. Die beiden Hauptdarsteller standen am Samstag in der Hansestadt für eine neue Episode vor der Kamera.