17 Tote bei Massenpanik im Fußballstadion

Uige (dpa) Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion im Norden Angolas sind mindestens 17 Menschen getötet und bis zu 100 weitere verletzt worden. Fünf der Verletzten sollen noch in Lebensgefahr schweben, berichteten lokale Medien am Freitagabend. Unter den Opfern sollen sich auch Kinder befinden.