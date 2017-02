Experten für alles

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Filme sind Gemeinschaftswerke. Das ist nicht nur bei den Pressekonferenzen zu sehen, sondern oft auch in den nicht enden wollenden Abspannen. Wer da nicht alles genannt wird! Bei "Trainspotting 2" etwa haben sich zwei Fachleute nur um Design und Spezialeffekte der Schauspielerzähne gekümmert. Ebenso viele beschäftigten sich mit den Kontaktlinsen für den Film "Logan". Die Spitze der rätselhaften Abspann-Nennungen erklimmt allerdings ein deutscher Film, der in der nächsten Woche in der "Perspektive" zu sehen ist. Am Schluss des 30-Minüters "Final Stage" wird tatsächlich eine Position für "Rasenfärbung" genannt. Was sich dahinter verbirgt, muss vorerst ein Geheimnis bleiben - mindestens bis die Filmemacher ihr Werk der Öffentlichkeit vorstellen.