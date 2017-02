Glamour-Hauch im eisigen Wind

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Weißes Wallehaar und dieses unwiderstehlich-jungenhafte Lächeln - dieses Jahr musste man sich auf der Berlinale in Sachen Glamour bisher mit dem in die Jahre gekommenen Womanizer Richard Gere begnügen. Mit seinen Kollegen Laura Linney und Steve Coogan stellte er den Film "The Dinner" vor. Die Stardichte sonst lässt zu wünschen übrig. Während 2016 ein George Clooney für Gekreische gesorgt hat, haben sich für die zehn Festivaltage "nur" Hugh Jackman, Geoffrey Rush, Robert Pattinson und Catherine Deneuve angekündigt. Publikumsliebling in der Jury ist die US-amerikanische Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, die zur Eröffnung in einer extravaganten, pinkfarbenen Robe für Verzückung bei den Autogrammjägern sorgte. Hier schlug die Stunde der deutschen Stars wie Iris Berben und Mario Adorf. Diego Luna ("Rogue One") bezauberte hingegen die jüngeren Fans. Und die jüngeren Sternchen fielen vor allem durch ihre auffällig dünnen Kleidchen bei frostigen Temperaturen auf. Auch wir waren am roten Teppich unterwegs, allerdings mit dickem Schal und Mütze.