Auch so können Freundschaften entstehen. Schon wenige Szenen später sitzen die beiden jungen Frauen in Tigers Wohnwagen am früheren Flughafen Tempelhof, und Tiger erklärt vollmundig und mit vollem Mund: "Du musst einfach sagen, was Du willst, und dann kriegst Du es auch." Sie gibt Margarete dann auch den Spitznamen "Vanilla", eigentlich: "Vanilla, the Killer".

Mit "Tiger Girl" ist am Freitagabend im Zoo Palast das Panorama Special der Berlinale eröffnet worden, und das ist für den Film eines jungen deutschen Regisseurs ein mehr als ordentlicher Rahmen. Aber das hat auch seinen Grund. Die Regie bei "Tiger Girl" hat Jakob Lass geführt. Der Absolvent der Filmuni Potsdam sorgte schon vor vier Jahren mit "Love Steaks" für Aufsehen.

Die Liebesgeschichte gewann 2013 beim Filmpreis München den Förderpreis Neues Deutsches Kino - und zwar in allen vier Kategorien. Der Max-Ophüls-Preis ging ebenfalls an "Love Steaks", und für den Deutschen Filmpreis war er auch nominiert. Vor der Premiere von "Tiger Girl" sagt Jakob Lass deshalb auch selbst: "Da ist jetzt natürlich ein anderer Druck drauf. Ich will das, was ich schon mal gut gemacht habe, wiederholen und natürlich auch noch besser werden." Doch selbstbewusst schiebt er nach: "Ich denke, mit "Tiger Girl' ist uns ein ganz spannender Film gelungen."

In gewisser Hinsicht ist Lass seiner Heldin Tiger dabei recht ähnlich: Auch er nimmt sich, was er will. Das war schon 2011 bei seinem ersten Langfilm "Frontalwatte" so, den er ungewöhnlich früh, bereits im zweiten Semester, gedreht hat: "Das hat nicht allen Dozenten zugesagt. Einige waren explizit der Meinung, dass sie mir das verbieten müssen, um mich vor mir selbst zu schützen."

Gedreht hat er trotzdem. Lass erklärt diesen Drang zum Handeln mit seiner Biografie: "Ich habe mich sehr lange um einen Studienplatz beworben. Ich bin vier Jahre lang immer wieder abgelehnt worden und hatte dann auch ein bisschen was aufgestaut an Lust zu machen."

Diese Lust wird in "Tiger Girl" in eine ungeheure Unmittelbarkeit übersetzt - und in Gewalt. Denn Tiger belässt es keineswegs dabei, Autospiegel wegzutreten. Vielmehr zeigt sie ihrer schüchternen Freundin, was sich mit Prügeleien alles erreichen lässt. Auch Theo (Enno Trebs), der als Polizeischüler für Ordnung sorgen soll, kann sie nicht stoppen. Vanilla lernt schnell. So schnell, dass Tiger irgendwann vor ihrer Brutalität zurückschreckt. Denn während Tigers Gewalt immer einem Zweck dient - nämlich ihrem eigenen, und der ist nicht immer schlecht -, prügelt sich Vanilla um des Prügelns willen. Sie sucht den Konflikt geradezu.

Jakob Lass nennt diesen Einsatz von Gewalt "Martial Arthouse". Der sich wandelnde Blick auf die Gewalt hänge damit zusammen, wie die Figuren die Prügeleien wahrnehmen: "Am Anfang wollte ich, dass es als befreiend wahrgenommen wird, etwas Positives hat", sagt der Regisseur am Telefon. "Später soll man sich unwohler damit fühlen, es wird weniger abstrakt und naturalistischer, und es geht dann wieder in eine Überhöhung."

Anders als Tiger und Vanilla lehnt Lass Regeln jedoch nicht ab. Im Gegenteil: Er hat sich selbst welche auferlegt, und sie "Fogma" genannt. "Das ist natürlich eine leicht augenzwinkernde Anlehnung an Dogma 95", erklärt er mit Blick auf das berühmte Film-Manifest. Kern sei, "dass man sich selbst reduziert und dadurch Freiheit gewinnt". Für "Tiger Girl" heißt das wie schon für "Love Steaks": ausschließlich Handkameras, nur mobiles, reduziertes Licht, statt eines Drehbuchs nur ein grober Handlungsbogen und viel Improvisation. "Ein großer Teil entstand erst am Set", sagt Lass.

Das Wichtigste: Es soll Spaß machen. Mit der formalen Strenge und der depressiven Stimmung in vielen Filmen der sogenannten Berliner Schule weiß Lass nichts anzufangen. "Die hatte ihre Berechtigung, aber die überzeugt mich heute nicht mehr." Ihm gehe es darum, starke, gehaltvolle Filme zu machen, die zugleich unterhaltsam sind. Und er ist sich sicher: "Man muss nicht den Zuschauer foltern, um Gehalt zu haben."

11.2., 9.30 Uhr, Cinemaxx 7; 12.2., 22.30 Uhr, Colosseum; 14.2., 18.30 Uhr, Wolf Kino; 19.2., 17 Uhr, Cubix

Herr Madloch, was war Ihr frühestes Kinoerlebnis?

Das war auf jeden Fall schon in der Kindheit, vielleicht war es "Schneewittchen" in der DDR-Verfilmung. Kurz darauf folgte aber schon "Das kalte Herz". Der war gruselig!

Welcher Film ist Ihr absoluter Liebling?

? Da gibt es ganz viele. Wenn ich mich festlegen muss, sage ich "Cinema Paradiso" - als Liebeserklärung ans Kino.

Welche Rolle in einem Film würden Sie selbst gern übernehmen?

Da muss ich überlegen ... Vielleicht wäre ein richtiger Fiesling gut. Snape aus "Harry Potter" würde mir gefallen, obwohl: Der ist am Ende ja gar nicht so ein Fiesling.

Sind Sie in diesem Jahr bei der Berlinale anzutreffen?

Nein, das wird in diesem Jahr leider nicht gehen. Aber ich werde mir im Nachgang anschauen, was Interessantes gelaufen ist.

Django (Frankreich)

? ? ?

On Body and Soul (Ungarn)

? ? ? ?

The Dinner (USA)

?

5 Sterne: herausragend, 4 Sterne: sehenswert, 3 Sterne: annehmbar, 2 Sterne: uninteressant, 1 Stern: indiskutabel

Von Simon Rayß

Sonnabend, 9.30 Uhr, Zoo Palast; 15.30 Uhr, Friedrichstadt-Palast; 22.30 Uhr, International

Sonnabend, 9.30 und 21.30 Uhr, Friedrichstadt-Palast; 21 Uhr, Bundesplatz-Kino; 13.2., 18.30 Uhr, Haus der Berliner Festspiele; 19.2., 12.30 Uhr, Friedrichstadt-Palast

Sonnabend, 12.30 und 18.30 Uhr, Friedrichstat-Palast; 18.30 Uhr, Haus der Berliner Festspiele; 15.2., 12 Uhr, Haus der Berliner Festspiele

