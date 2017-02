artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einem Tag der offenen Tür ist in Berlin-Buckow eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge eröffnet worden. Die ersten Menschen sollen in der kommenden Woche aus mehreren Turnhallen dorthin umziehen, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Senatorin Elke Breitenbach (Linke) betonte bei einem Besuch am Samstag, dass Flüchtlinge in der Unterkunft in einer anderen Situation mit mehr Privatsphäre leben könnten. Ziel bleibe aber, dass die Menschen irgendwann in eigene Wohnungen ziehen könnten.