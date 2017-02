artikel-ansicht/dg/0/

Der 26 Jahre alte Erfurter holte in 12:52,76 Minuten über 10 000 Meter seine zweite WM-Bronzeplakette nach 2015 und verbesserte seinen deutschen Rekord gleich um 2,25 Sekunden. «Das war mega geil. Ich freue mich riesig, dass mein Plan so gut aufgegangen ist», meinte Beckert. «Vor allem weil so viele gezweifelt haben, dass man so einen Erfolg auch mit dem eigenen Weg erreichen kann und nicht mit der Auswahl trainiert», sagte der Thüringer.

Beckert lief sehr ausgeglichene Runden und hatte sich Kraft für den letzten Teil der Strecke aufgespart. Nach starkem Schlussspurt war die 25. Runde in 29,74 Sekunden sein schnellster Streckenabschnitt auf der längsten Eisschnelllauf-Distanz. Moritz Geisreiter aus Inzell konnte hingegen im wichtigsten Rennen der Saison nicht seine Bestform abrufen und wurde in 13:23,16 Minuten Zehnter.

Seinen zweiten Titel in Südkorea sicherte sich in 12:38,89 Minuten der Niederländer Sven Kramer, der damit seinen insgesamt 27. WM-Titel eroberte und seinen Status als Rekordweltmeister ausbaute. Zweiter wurde sein Landsmann Jorrit Bergsma in 12:43,96 Minuten.